https://ria.ru/20250206/putin-1997762513.html

Путин вручил молодым ученым президентские премии по науке и инновациям

Путин вручил молодым ученым президентские премии по науке и инновациям - РИА Новости, 06.02.2025

Путин вручил молодым ученым президентские премии по науке и инновациям

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручил президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:38:00+03:00

2025-02-06T15:38:00+03:00

2025-02-06T15:49:00+03:00

наука

санкт-петербург

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручил президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости. Награды были удостоены Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники. Премией также отмечена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Лауреатом стала Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов. Премия в области науки и инноваций для молодых ученых присуждается с 2008 года за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.Также президент наградил Константина Титова из Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Титов проводит научные исследования на стратегическом участке, разрабатывает специальные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, вносит значимый вклад в укрепление обороноспособности страны, отметил Путин во время церемонии."Отрадно, что сегодняшние лауреаты успевают не только достигать научных высот, но и строить крепкие большие семьи, воспитывать детей. Это очень хорошее подспорье в жизни вообще и в достижении профессиональных успехов в частности. Я желаю всего доброго и поздравляю с сегодняшними наградами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250206/putin-1997754447.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин, российская академия наук, общество