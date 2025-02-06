Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России
Пушков: призыв Меркель не дать победить РФ направлен на продолжение войны
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине направлен на продолжение войны, а не на ее прекращение, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в Telegram-канале.
Соответствующее заявление Меркель сделала ранее на мероприятии, организованном газетой Zeit.
"Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав "не допустить победы России". Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить - на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что Меркель никогда не отличалась оригинальным мышлением, а всегда плыла по течению, редко направляя его.
"Ее лидерские качества были сильно преувеличены, объявление ее "персоной года" - необоснованно. Максимум, что она демонстрировала в мировых делах, и то не всегда, - осторожность и здравый смысл. Единственный раз, когда она приняла принципиальное решение - открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году, заявив "Мы справимся!", она с этим решением и провалилась. Германия не справилась с последствиями до сих пор", - констатировал Пушков.
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