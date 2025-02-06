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Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/pushkov-1997730398.html
Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России
Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России - РИА Новости, 06.02.2025
Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России
Призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине направлен на продолжение войны, а не на ее прекращение, заявил член... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:05:00+03:00
2025-02-06T14:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ангела меркель
алексей пушков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине направлен на продолжение войны, а не на ее прекращение, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в Telegram-канале. Соответствующее заявление Меркель сделала ранее на мероприятии, организованном газетой Zeit. "Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав "не допустить победы России". Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить - на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение", - написал Пушков. Сенатор отметил, что Меркель никогда не отличалась оригинальным мышлением, а всегда плыла по течению, редко направляя его. "Ее лидерские качества были сильно преувеличены, объявление ее "персоной года" - необоснованно. Максимум, что она демонстрировала в мировых делах, и то не всегда, - осторожность и здравый смысл. Единственный раз, когда она приняла принципиальное решение - открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году, заявив "Мы справимся!", она с этим решением и провалилась. Германия не справилась с последствиями до сих пор", - констатировал Пушков.
https://ria.ru/20250206/putin-1997700614.html
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в мире, россия, германия, украина, ангела меркель, алексей пушков, совет федерации рф, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России

Пушков: призыв Меркель не дать победить РФ направлен на продолжение войны

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине направлен на продолжение войны, а не на ее прекращение, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в Telegram-канале.
Соответствующее заявление Меркель сделала ранее на мероприятии, организованном газетой Zeit.
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"Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав "не допустить победы России". Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить - на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что Меркель никогда не отличалась оригинальным мышлением, а всегда плыла по течению, редко направляя его.
"Ее лидерские качества были сильно преувеличены, объявление ее "персоной года" - необоснованно. Максимум, что она демонстрировала в мировых делах, и то не всегда, - осторожность и здравый смысл. Единственный раз, когда она приняла принципиальное решение - открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году, заявив "Мы справимся!", она с этим решением и провалилась. Германия не справилась с последствиями до сих пор", - констатировал Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаАнгела МеркельАлексей ПушковСовет Федерации РФВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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