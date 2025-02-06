https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html

Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом

Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом - РИА Новости, 06.02.2025

Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом

В Россотрудничестве подтвердили, что получили ноту от МИД Азербайджана с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:41:00+03:00

2025-02-06T15:41:00+03:00

2025-02-06T15:41:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Россотрудничестве подтвердили, что получили ноту от МИД Азербайджана с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации, заявил глава агентства Евгений Примаков. "Пока можем подтвердить лишь то, что пришла нота министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству. А это в принципе предусмотрено, в том межправительственном соглашении, которое было подписано в 1997 году, - и призыв прекратить деятельность этого самого культурного центра, поскольку он не зарегистрирован", - сказал Примаков в эфире телеканала "Россия 24". Примаков добавил, что Россия, со своей стороны, многократно все эти годы обращались к МИД и Минюсту Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.

https://ria.ru/20250206/primakov-1997745214.html

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в мире, азербайджан, баку, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)