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Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом - РИА Новости, 06.02.2025
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15:41 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html
Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом
Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом - РИА Новости, 06.02.2025
Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом
В Россотрудничестве подтвердили, что получили ноту от МИД Азербайджана с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:41:00+03:00
2025-02-06T15:41:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Россотрудничестве подтвердили, что получили ноту от МИД Азербайджана с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации, заявил глава агентства Евгений Примаков. "Пока можем подтвердить лишь то, что пришла нота министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству. А это в принципе предусмотрено, в том межправительственном соглашении, которое было подписано в 1997 году, - и призыв прекратить деятельность этого самого культурного центра, поскольку он не зарегистрирован", - сказал Примаков в эфире телеканала "Россия 24". Примаков добавил, что Россия, со своей стороны, многократно все эти годы обращались к МИД и Минюсту Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.
https://ria.ru/20250206/primakov-1997745214.html
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в мире, азербайджан, баку, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков раскрыл, почему Азербайджан потребовал закрыть Русский дом

Примаков: Баку потребовал закрыть Русский дом из-за отсутствия регистрации

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Россотрудничестве подтвердили, что получили ноту от МИД Азербайджана с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации, заявил глава агентства Евгений Примаков.
"Пока можем подтвердить лишь то, что пришла нота министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству. А это в принципе предусмотрено, в том межправительственном соглашении, которое было подписано в 1997 году, - и призыв прекратить деятельность этого самого культурного центра, поскольку он не зарегистрирован", - сказал Примаков в эфире телеканала "Россия 24".
Примаков добавил, что Россия, со своей стороны, многократно все эти годы обращались к МИД и Минюсту Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку
Вчера, 14:55
 
В миреАзербайджанБакуРоссияЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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