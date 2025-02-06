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Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку - РИА Новости, 06.02.2025
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14:55 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/primakov-1997745214.html
Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку
Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку - РИА Новости, 06.02.2025
Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку
Российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством, никаких политических вопросов никогда не было, заявил глава... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:55:00+03:00
2025-02-06T14:55:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
сша
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством, никаких политических вопросов никогда не было, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами... Этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Азербайджанское информационное агентство Репорт ранее передавало, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде ранее сообщил, что Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html
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в мире, баку, азербайджан, сша, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша
В мире, Баку, Азербайджан, США, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Агентство по международному развитию США
Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку

Примаков: Русский дом в Баку занимался исключительно гумсотрудничеством

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Россотрудничества Евгений Примаков
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством, никаких политических вопросов никогда не было, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами... Этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Азербайджанское информационное агентство Репорт ранее передавало, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана.
Начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде ранее сообщил, что Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.
Русский дом в Баку - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Вчера, 14:19
 
В миреБакуАзербайджанСШАЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Агентство по международному развитию США
 
 
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