https://ria.ru/20250206/primakov-1997745214.html

Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку

Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку - РИА Новости, 06.02.2025

Примаков рассказал о деятельности Русского дома в Баку

Российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством, никаких политических вопросов никогда не было, заявил глава... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:55:00+03:00

2025-02-06T14:55:00+03:00

2025-02-06T14:55:00+03:00

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баку

азербайджан

сша

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский культурный центр в Баку занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством, никаких политических вопросов никогда не было, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Сравнение нас, Русского дома в Баку, с USAID вообще не выдерживает никакой критики. Мы никогда не занимались и не занимаемся никаким политическими вопросами... Этого никогда у нас не было. Российский культурный центр занимался именно гуманитарным сотрудничеством, исключительно им", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Азербайджанское информационное агентство Репорт ранее передавало, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Начальник управления пресс-службы азербайджанского министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде ранее сообщил, что Азербайджан направил США уведомление о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в республике.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997734282.html

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в мире, баку, азербайджан, сша, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), агентство по международному развитию сша