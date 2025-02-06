6 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
© Getty Images / AleksandarNakicКакой сегодня праздник 6 февраля
© Getty Images / AleksandarNakic
Какой сегодня праздник 6 февраля
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. 6 февраля 2025 года в России отмечается День отказа от мобильного телефона и Международный день безопасного Интернета, профессиональный праздник отмечают бармены, а православные верующие чтят память блаженной Ксении Петербургской. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
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Какой сегодня праздник в России
6 февраля 2025 года в День отказа от мобильного телефона есть официальный повод если не полностью отказаться от смартфонов, то хотя бы на день ограничить его использование, чтобы максимально отдохнуть от бесконечных звонков и просмотра чатов. Просто отложить гаджет и насладиться миром реальным, а не виртуальным.
© Getty Images / byakkayaДевушка использует смартфон
© Getty Images / byakkaya
Девушка использует смартфон
Профессиональный праздник
Международный день бармена (International Bartender’s Day) отмечают ежегодно 6 февраля в России и в других странах. Дата праздника выбрана в связи с тем, что это день памяти святого Аманда – покровителя виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Бармены не только смешивают коктейли и отвечают за их подачу клиентам, но и продолжают совершенствовать свое искусство, разрабатывают новые рецепты напитков, используют современные технологии в обслуживании посетителей.
Церковный праздник
Православные верующие 6 февраля отмечают День памяти блаженной Ксении Петербургской. К святой обращаются с молитвами о замужестве, любови, деторождении, просят помощи в выздоровлении и защиты от недоброжелателей и завистников. Это также день памяти мученика Иоанна Казанского.
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Народный праздник
В народном календаре 6 февраля – Аксиньин день или Аксинья Полузимница. В этот день старались сохранять мир и покой в семье, не провоцировать ссоры и скандалы, иначе семейного счастья не будет. Следует посетить храм и помолиться Ксении Блаженной, просить у неё о здоровье и семейном счастье. По народным приметам, какая погода в этот день, такой будет и весна.
Нельзя отказывать в помощи просящему – к неудачам в делах и финансовым проблемам. Стоит обязательно совершить доброе дело: сделать благотворительное пожертвование или посетить волонтёрскую акцию. А еще не стоит плохо говорить о своих родственниках, иначе начнутся в жизни разные неурядицы. Не рекомендуется пожилым людям перестилать постель, заниматься рукоделием, стричь волосы и ногти – к болезням. Еще в этот день запрещено есть мясо, лепить и готовить пельмени, чтобы не привлечь бедность и голод.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели февраля. Праздник учрежден в 2004 году для повышения осведомлённости общества о защите личной информации. Каждый год назначается тема этого события, которая касается актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети и внедрения новых программ. Непосредственно к Международному дню безопасного Интернета в России приурочивают акцию "Неделя безопасного Рунета". Организуют форумы, круглые столы, конференции, на которых эксперты обсуждают вопросы угрозы в Сети, защиты от вредоносных программ, киберзависимости.
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Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 6 февраля в разные годы:
1689 – состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Фёдоровны Лопухиной.
1865 – в Санкт-Петербурге введен обычай отмечать полдень выстрелом из пушки.
1930 – открылся Центральный академический театр Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии).
1950 – МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полёте.
1952 – на престол взошла Елизавета II, королева Великобритании (1952—2022).
© AP PhotoБританская королева Елизавета II коронована как монарх Великобритании, держит Королевский скипетр, восседая на троне в короне Святого Эдуарда в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2 июня 1953 года
© AP Photo
Британская королева Елизавета II коронована как монарх Великобритании, держит Королевский скипетр, восседая на троне в короне Святого Эдуарда в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2 июня 1953 года
1968 – генерал Шарль де Голль открыл X зимние Олимпийские игры в Гренобле.
Советский астрономом Людмила Черных в Крымской обсерватории открыла астероид главного пояса "Гагарин".
1985 – организован Главкосмос СССР.
1987 – запуск космического корабля "Союз ТМ-2", пилотируемого космонавтами Ю. Романенко и А. Лавейкиным.
1992 – создан Совет руководителей статистических служб СНГ и Межгосударственный статистический комитет СНГ.
2000 – Вторая чеченская война: завершение операции по освобождению Грозного российской армией.
2018 – с космодрома на мысе Канаверал произведен первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
2023 – землетрясение в Турции и Сирии, одно из крупнейших в XXI веке.
Кто из известных людей родился 6 февраля
В этот день родились:
1911 – Рональд Рейган, американский киноактёр, радиоведущий и политик, 40-й президент США (1981—1989).
1945 – Боб Марли, ямайский гитарист, вокалист, композитор, "король регги".
1960 – Игорь Матвиенко, советский и российский композитор и продюсер, создатель групп "Любэ", "Иванушки International", "Корни", "Фабрика".
1961 – Константин Эрнст, российский продюсер, телеведущий, Генеральный директор "Первого канала" (с 1999).
1962 – Эксл Роуз (наст. имя Уильям Брюс Бейли-Роуз), американский музыкант, фронтмен и вокалист рок-групп "Guns N’ Roses" и AC/DC.
1964 – Андрей Звягинцев, российский кинорежиссёр, актёр и сценарист, лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель "Золотого глобуса" и др. наград.
1967 – Олег Куваев*, российский мультипликатор, сценарист, режиссёр ("Масяня" и др.).
1968 – Акира Ямаока, японский композитор, мультиинструменталист (музыка к игровому сериалу "Silent Hill" и др.).
1973 – Андрей Князев, российский гитарист, певец, автор текстов песен, экс-солист рок-группы "Король и Шут".
1990 – Адам Хенрик, канадский хоккеист, чемпион мира (2021).
1991 – Анна Сидорова, российская кёрлингистка, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы.
1995 – Леон Горецка, немецкий футболист.
2000 – Алиша Хоскин, новозеландская спортсменка, выступающая в гребле на байдарках и каноэ, двукратная чемпионка олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира.
Именины
Именины 6 февраля отмечают: Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.