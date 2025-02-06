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В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт - РИА Новости, 06.02.2025
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20:40 06.02.2025 (обновлено: 21:52 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pozhar-1997835833.html
В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт
В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт - РИА Новости, 06.02.2025
В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт
Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T20:40:00+03:00
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происшествия
дербент
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "Произошло возгорание внутренней обшивки лифта в многоквартирном доме в городе Дербенте на площади один квадратный метр. Потушено до прибытия пожарных. Жертв и пострадавших нет", - сказала Газимагомедова. По ее словам, эвакуация жильцов не проводилась.
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дербент
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Лифт загорелся в многоэтажке Дербента. Видео с камеры наблюдения
Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили РИА Новости в главном управления МЧС по республике. Там отметили, что никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась.
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происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт

МЧС: при пожаре в лифте в многоквартирном доме в Дербенте никто не пострадал

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МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова.
"Произошло возгорание внутренней обшивки лифта в многоквартирном доме в городе Дербенте на площади один квадратный метр. Потушено до прибытия пожарных. Жертв и пострадавших нет", - сказала Газимагомедова.
По ее словам, эвакуация жильцов не проводилась.
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ПроисшествияДербентРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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