https://ria.ru/20250206/pozhar-1997835833.html

В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт

В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт - РИА Новости, 06.02.2025

В многоквартирном доме в Дербенте загорелся лифт

Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России РИА Новости, 06.02.2025

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происшествия

дербент

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Тамила Газимагомедова. "Произошло возгорание внутренней обшивки лифта в многоквартирном доме в городе Дербенте на площади один квадратный метр. Потушено до прибытия пожарных. Жертв и пострадавших нет", - сказала Газимагомедова. По ее словам, эвакуация жильцов не проводилась.

https://ria.ru/20250119/pozhar-1994515396.html

дербент

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лифт загорелся в многоэтажке Дербента. Видео с камеры наблюдения Лифт загорелся в многоквартирном доме в дагестанском Дербенте, сообщили РИА Новости в главном управления МЧС по республике. Там отметили, что никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась. 2025-02-06T20:40 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дербент, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)