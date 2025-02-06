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Посол назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом - РИА Новости, 06.02.2025
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08:23 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/posol-1997648817.html
Посол назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом
Посол назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом - РИА Новости, 06.02.2025
Посол назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом
Запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы являются обусловленным политической конъюнктурой... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:23:00+03:00
2025-02-06T08:23:00+03:00
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россия
германия
ссср
сергей нечаев (дипломат)
великая отечественная война (1941-1945)
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы являются обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. В прошлые годы правоохранительные органы всякий раз незадолго до годовщины Победы над гитлеровской Германией вводили запреты на демонстрацию советской и российской символики. "Решительно не приемлем практику последних лет, связанную с запретами на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России, символов Великой Победы, включая красные стяги, георгиевские ленты, историческую военную униформу и даже песни военных лет. Рассматриваем подобные запреты земельных и муниципальных властей как обусловленное политической конъюнктурой проявление исторического ревизионизма, неуважение к памяти советских воинов-освободителей, избавивших мир от "коричневой чумы" ценой своих жизней", - сказал посол. Нечаев подчеркнул, что посольство РФ регулярно доводит до германских властей свою позицию. В то же время посол положительно оценил сотрудничество с представителями местных органов власти, полиции и общественных объединений в области ухода за советскими воинскими захоронениями и оперативного устранения последствий актов вандализма.
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в мире, россия, германия, ссср, сергей нечаев (дипломат), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Россия, Германия, СССР, Сергей Нечаев (дипломат), Великая Отечественная война (1941-1945)
Посол назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом

Посол Нечаев назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы являются обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
В прошлые годы правоохранительные органы всякий раз незадолго до годовщины Победы над гитлеровской Германией вводили запреты на демонстрацию советской и российской символики.
"Решительно не приемлем практику последних лет, связанную с запретами на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России, символов Великой Победы, включая красные стяги, георгиевские ленты, историческую военную униформу и даже песни военных лет. Рассматриваем подобные запреты земельных и муниципальных властей как обусловленное политической конъюнктурой проявление исторического ревизионизма, неуважение к памяти советских воинов-освободителей, избавивших мир от "коричневой чумы" ценой своих жизней", - сказал посол.
Нечаев подчеркнул, что посольство РФ регулярно доводит до германских властей свою позицию. В то же время посол положительно оценил сотрудничество с представителями местных органов власти, полиции и общественных объединений в области ухода за советскими воинскими захоронениями и оперативного устранения последствий актов вандализма.
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В миреРоссияГерманияСССРСергей Нечаев (дипломат)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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