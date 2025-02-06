Посол назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом
Посол Нечаев назвал запреты на демонстрацию флагов СССР и России ревизионизмом
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииСергей Нечаев
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Запреты на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России и символов Великой Победы являются обусловленным политической конъюнктурой проявлением исторического ревизионизма, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
В прошлые годы правоохранительные органы всякий раз незадолго до годовщины Победы над гитлеровской Германией вводили запреты на демонстрацию советской и российской символики.
"Решительно не приемлем практику последних лет, связанную с запретами на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России, символов Великой Победы, включая красные стяги, георгиевские ленты, историческую военную униформу и даже песни военных лет. Рассматриваем подобные запреты земельных и муниципальных властей как обусловленное политической конъюнктурой проявление исторического ревизионизма, неуважение к памяти советских воинов-освободителей, избавивших мир от "коричневой чумы" ценой своих жизней", - сказал посол.
Нечаев подчеркнул, что посольство РФ регулярно доводит до германских властей свою позицию. В то же время посол положительно оценил сотрудничество с представителями местных органов власти, полиции и общественных объединений в области ухода за советскими воинскими захоронениями и оперативного устранения последствий актов вандализма.