https://ria.ru/20250206/peterburg-1997730805.html

В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске

В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске - РИА Новости, 06.02.2025

В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске

Проводится проверка по факту гибели 58-летнего мужчины на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу, погибший... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:08:00+03:00

2025-02-06T14:08:00+03:00

2025-02-06T14:08:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

екатеринбург

урал

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Проводится проверка по факту гибели 58-летнего мужчины на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу, погибший - бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин, который совершил суицид во время обыска, рассказал агентству источник в экстренных службах региона. "Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Парфеновской улице", - сообщили агентству в пресс-службе городского главка СК. Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал о том, что погибшим оказался бард Стройкин, который переехал в Петербург из Екатеринбурга. "К нему пришла полиция, я так понимаю, с обыском в рамках уголовного дела по экстремистской статье. Во время оперативных мероприятий Стройкин вышел на кухню", - сказал собеседник агентства. По его словам, бард совершил суицид. Стройкин родился на Урале. Закончил Британскую школу журналистики, стал работать на радиостанции "Эхо Москвы - Екатеринбург", где был автором и ведущим программы "Антология авторской песни". Основал школу игры на гитаре, преподавал и сам занимался музыкой.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

https://ria.ru/20241019/yukos-1978922085.html

санкт-петербург

екатеринбург

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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, урал, следственный комитет россии (ск рф)