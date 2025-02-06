https://ria.ru/20250206/peterburg-1997730805.html
В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске
В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске - РИА Новости, 06.02.2025
В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске
Проводится проверка по факту гибели 58-летнего мужчины на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу, погибший... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:08:00+03:00
2025-02-06T14:08:00+03:00
2025-02-06T14:08:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Проводится проверка по факту гибели 58-летнего мужчины на Парфеновской улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу, погибший - бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин, который совершил суицид во время обыска, рассказал агентству источник в экстренных службах региона. "Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Парфеновской улице", - сообщили агентству в пресс-службе городского главка СК. Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал о том, что погибшим оказался бард Стройкин, который переехал в Петербург из Екатеринбурга. "К нему пришла полиция, я так понимаю, с обыском в рамках уголовного дела по экстремистской статье. Во время оперативных мероприятий Стройкин вышел на кухню", - сказал собеседник агентства. По его словам, бард совершил суицид. Стройкин родился на Урале. Закончил Британскую школу журналистики, стал работать на радиостанции "Эхо Москвы - Екатеринбург", где был автором и ведущим программы "Антология авторской песни". Основал школу игры на гитаре, преподавал и сам занимался музыкой.
https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html
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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, урал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Урал, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проводят проверку после гибели мужчины при обыске
СК проводит проверку после гибели барда Стройкина во время обыска в Петербурге