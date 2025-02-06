https://ria.ru/20250206/peterburg-1997686120.html
В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров
В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров - РИА Новости, 06.02.2025
В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров
Работник салона сотовой связи в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в продаже неизвестным данных о владельцах номеров, за каждый из которых он получал 1,5... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:40:00+03:00
2025-02-06T11:40:00+03:00
2025-02-06T11:40:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995675434_0:90:3479:2047_1920x0_80_0_0_82d15f84bb738066a84fd331d2deec86.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Работник салона сотовой связи в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в продаже неизвестным данных о владельцах номеров, за каждый из которых он получал 1,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Пятого февраля... сотрудниками УМВД России по Петроградскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний житель Мурино, подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации. Установлено, что с задержанным связались через мессенджер и предложили подработку – 1500 рублей за предоставление информации об интересующих "работодателя" абонентских номерах", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, будучи в салоне связи на улица Большая Зеленина, задержанный копировал сведения о владельцах номеров из базы данных телекоммуникационной компании и передавал их третьим лицам. Таким образом он успел продать информацию о 29 абонентах. Полицейское следствие возбудило уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). "По словам подозреваемого, он не знал, кому и зачем передает данные сведения, и никогда не интересовался этим вопросом у своего нанимателя", – отмечают в полиции.
https://ria.ru/20250121/peterburg-1994749883.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995675434_668:0:3397:2047_1920x0_80_0_0_bff6b5776e8efa05cbdaa8ab6a58d8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров
В Петербурге задержали сотрудника салона связи за продажу данных клиентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Работник салона сотовой связи в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в продаже неизвестным данных о владельцах номеров, за каждый из которых он получал 1,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Пятого февраля... сотрудниками УМВД России по Петроградскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний житель Мурино, подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации. Установлено, что с задержанным связались через мессенджер и предложили подработку – 1500 рублей за предоставление информации об интересующих "работодателя" абонентских номерах", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ГУМВД, будучи в салоне связи на улица Большая Зеленина, задержанный копировал сведения о владельцах номеров из базы данных телекоммуникационной компании и передавал их третьим лицам. Таким образом он успел продать информацию о 29 абонентах.
Полицейское следствие возбудило уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
"По словам подозреваемого, он не знал, кому и зачем передает данные сведения, и никогда не интересовался этим вопросом у своего нанимателя", – отмечают в полиции.