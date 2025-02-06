https://ria.ru/20250206/peterburg-1997686120.html

В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров

В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров - РИА Новости, 06.02.2025

В Петербурге задержали мужчину за продажу данных о владельцах номеров

Работник салона сотовой связи в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в продаже неизвестным данных о владельцах номеров, за каждый из которых он получал 1,5... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:40:00+03:00

2025-02-06T11:40:00+03:00

2025-02-06T11:40:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Работник салона сотовой связи в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в продаже неизвестным данных о владельцах номеров, за каждый из которых он получал 1,5 тысячи рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Пятого февраля... сотрудниками УМВД России по Петроградскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний житель Мурино, подозреваемый в неправомерном доступе к компьютерной информации. Установлено, что с задержанным связались через мессенджер и предложили подработку – 1500 рублей за предоставление информации об интересующих "работодателя" абонентских номерах", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, будучи в салоне связи на улица Большая Зеленина, задержанный копировал сведения о владельцах номеров из базы данных телекоммуникационной компании и передавал их третьим лицам. Таким образом он успел продать информацию о 29 абонентах. Полицейское следствие возбудило уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). "По словам подозреваемого, он не знал, кому и зачем передает данные сведения, и никогда не интересовался этим вопросом у своего нанимателя", – отмечают в полиции.

https://ria.ru/20250121/peterburg-1994749883.html

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происшествия, россия, санкт-петербург