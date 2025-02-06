https://ria.ru/20250206/peterburg-1997675732.html

В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца

В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца - РИА Новости, 06.02.2025

В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца

Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью после того, как уронила на пол свою трехмесячную дочь,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:05:00+03:00

2025-02-06T11:05:00+03:00

2025-02-06T11:05:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

выборгский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью после того, как уронила на пол свою трехмесячную дочь, повздорив с сожителем на фоне распития алкоголя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о госпитализации в состоянии средней тяжести трехмесячной девочки с травмой головы из квартиры дома на Брюлловской улице. "Полицейскими было предварительно установлено, что 5 февраля ночью 21-летняя мать в ходе внезапно возникшего конфликта со своим 22-летним сожителем на почве распития спиртных напитков случайно дважды выронила свою дочку с высоты собственного роста на кафельный пол", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ), мать младенца задержана. Семья пострадавшего ребенка не состоит на учете в профильном подразделении полиции, отмечают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250203/mladenets-1997046441.html

https://ria.ru/20250205/peterburg-1997450002.html

россия

санкт-петербург

выборгский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район