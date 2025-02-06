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В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца - РИА Новости, 06.02.2025
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11:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/peterburg-1997675732.html
В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца
В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца - РИА Новости, 06.02.2025
В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца
Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью после того, как уронила на пол свою трехмесячную дочь,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:05:00+03:00
2025-02-06T11:05:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью после того, как уронила на пол свою трехмесячную дочь, повздорив с сожителем на фоне распития алкоголя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о госпитализации в состоянии средней тяжести трехмесячной девочки с травмой головы из квартиры дома на Брюлловской улице. "Полицейскими было предварительно установлено, что 5 февраля ночью 21-летняя мать в ходе внезапно возникшего конфликта со своим 22-летним сожителем на почве распития спиртных напитков случайно дважды выронила свою дочку с высоты собственного роста на кафельный пол", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ), мать младенца задержана. Семья пострадавшего ребенка не состоит на учете в профильном подразделении полиции, отмечают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250203/mladenets-1997046441.html
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россия
санкт-петербург
выборгский район
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происшествия, россия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Выборгский район
В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол младенца

В Петербурге мать, повздорив с сожителем, уронила на пол трехмесячную дочь

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью после того, как уронила на пол свою трехмесячную дочь, повздорив с сожителем на фоне распития алкоголя, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступила телефонограмма о госпитализации в состоянии средней тяжести трехмесячной девочки с травмой головы из квартиры дома на Брюлловской улице.
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"Полицейскими было предварительно установлено, что 5 февраля ночью 21-летняя мать в ходе внезапно возникшего конфликта со своим 22-летним сожителем на почве распития спиртных напитков случайно дважды выронила свою дочку с высоты собственного роста на кафельный пол", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ), мать младенца задержана.
Семья пострадавшего ребенка не состоит на учете в профильном подразделении полиции, отмечают в ГУМВД.
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