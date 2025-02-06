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Путин оценил работу инструментов Российского научного фонда - РИА Новости, 06.02.2025
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15:39 06.02.2025 (обновлено: 16:02 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/nauka-1997762968.html
Путин оценил работу инструментов Российского научного фонда
Путин оценил работу инструментов Российского научного фонда - РИА Новости, 06.02.2025
Путин оценил работу инструментов Российского научного фонда
Инструменты Российского научного фонда работают эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:39:00+03:00
2025-02-06T16:02:00+03:00
россия
владимир путин
петр i
российский научный фонд
российская академия наук
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Инструменты Российского научного фонда работают эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. "То, что вы добились высоких научных результатов, прошли путь от начинающего исследователя до руководства успешными научными коллективами, говорит о том, что инструменты фонда работают и работают в целом приемлемо, эффективно", - сказал Путин в ходе вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. Президент отметил, что с 2018 года победители конкурса президентских грантов Российского научного фонда, а это почти 25 тысяч исследователей, получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин в четверг вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, а также проведет заседание Совета по науке и образованию. Мероприятия пройдут в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля. В этот день в 1724 году император Петр I поручил создать Российскую академию наук. В прошлом году она отметила свое 300-летие.
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россия, владимир путин, петр i, российский научный фонд, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Петр I, Российский научный фонд, Российская академия наук
Путин оценил работу инструментов Российского научного фонда

Путин назвал работу инструментов Российского научного фонда эффективной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи после церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Инструменты Российского научного фонда работают эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"То, что вы добились высоких научных результатов, прошли путь от начинающего исследователя до руководства успешными научными коллективами, говорит о том, что инструменты фонда работают и работают в целом приемлемо, эффективно", - сказал Путин в ходе вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.
Президент отметил, что с 2018 года победители конкурса президентских грантов Российского научного фонда, а это почти 25 тысяч исследователей, получили свыше 45 миллиардов рублей на поддержку своих проектов.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин в четверг вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, а также проведет заседание Совета по науке и образованию. Мероприятия пройдут в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля. В этот день в 1724 году император Петр I поручил создать Российскую академию наук. В прошлом году она отметила свое 300-летие.
III Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
День российской науки
8 февраля 2024, 02:32
 
РоссияВладимир ПутинПетр IРоссийский научный фондРоссийская академия наук
 
 
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