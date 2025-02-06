https://ria.ru/20250206/most-1997635962.html
Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку
Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку - РИА Новости, 06.02.2025
Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку
Масса нагрузки грузовика, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья, превысила максимально допустимую для этой... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:41:00+03:00
2025-02-06T03:41:00+03:00
2025-02-06T03:41:00+03:00
происшествия
авто
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Масса нагрузки грузовика, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья, превысила максимально допустимую для этой конструкции, сообщает прокуратура региона. В ночь с 4 на 5 февраля обрушился один пролет муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка, движение по нему закрыто. Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодёжное возможно через поселок Терней. Прокуратура сообщала, что начата проверка. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. На фото в соцсетях видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, на на льду реки лежат прицеп и пиломатериалы, которые на нем перевозили. "Проверка уже показала, что для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, в то время как тягач Kenwort, под которым произошло разрушение конструкций, имеет постоянную нагрузку на ось свыше установленного предела, в частности общая масса транспортного средства и прицепа составляла порядка 50 тонн", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости уточнили, что итоговую нагрузку на ось у тягача будут рассчитывать в Ространснадзоре, но уже можно говорить о том, что масса грузовика превысила предельно допустимую. На водителя большегруза составлен протокол, материалы направлены на рассмотрение в Ространснадзор. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимых размеров машины, максимальной разрешенной массы грузовика и нагрузки на ось. По результатам водителя могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Также прокуратура отмечает, что представители ведомства приняли участие в заседании оперативного штаба по ЧС администрации округа. На нем решено расчистить альтернативную дорогу, которая долгое время не использовалась. Уже привлечена техника, чтобы дать возможность ездить там легковым авто.
https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html
https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), приморский край
Происшествия, Авто, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Приморский край
Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку
Нагрузка грузовика, под которым обрушился мост в Приморье, превысила допустимую
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Масса нагрузки грузовика, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья, превысила максимально допустимую для этой конструкции, сообщает прокуратура региона.
В ночь с 4 на 5 февраля обрушился один пролет муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка, движение по нему закрыто. Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодёжное возможно через поселок Терней. Прокуратура сообщала, что начата проверка. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. На фото в соцсетях видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, на на льду реки лежат прицеп и пиломатериалы, которые на нем перевозили.
"Проверка уже показала, что для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, в то время как тягач Kenwort, под которым произошло разрушение конструкций, имеет постоянную нагрузку на ось свыше установленного предела, в частности общая масса транспортного средства и прицепа составляла порядка 50 тонн", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что итоговую нагрузку на ось у тягача будут рассчитывать в Ространснадзоре
, но уже можно говорить о том, что масса грузовика превысила предельно допустимую.
На водителя большегруза составлен протокол, материалы направлены на рассмотрение в Ространснадзор. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимых размеров машины, максимальной разрешенной массы грузовика и нагрузки на ось. По результатам водителя могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей.
Также прокуратура отмечает, что представители ведомства приняли участие в заседании оперативного штаба по ЧС администрации округа. На нем решено расчистить альтернативную дорогу, которая долгое время не использовалась. Уже привлечена техника, чтобы дать возможность ездить там легковым авто.