https://ria.ru/20250206/most-1997635962.html

Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку

Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку - РИА Новости, 06.02.2025

Прокуратура назвала возможную причину обрушения моста через Уссурку

Масса нагрузки грузовика, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья, превысила максимально допустимую для этой... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:41:00+03:00

2025-02-06T03:41:00+03:00

2025-02-06T03:41:00+03:00

происшествия

авто

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Масса нагрузки грузовика, под которым обрушился мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья, превысила максимально допустимую для этой конструкции, сообщает прокуратура региона. В ночь с 4 на 5 февраля обрушился один пролет муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка, движение по нему закрыто. Альтернативное дорожное сообщение с селами Таежное и Молодёжное возможно через поселок Терней. Прокуратура сообщала, что начата проверка. По данным ведомства, мост был поврежден во время движения по нему грузового автомобиля ОАО "Рощинский КЛПХ", перевозившего лесоматериал. На фото в соцсетях видно, что на поврежденном мосту стоит большегруз, на на льду реки лежат прицеп и пиломатериалы, которые на нем перевозили. "Проверка уже показала, что для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, в то время как тягач Kenwort, под которым произошло разрушение конструкций, имеет постоянную нагрузку на ось свыше установленного предела, в частности общая масса транспортного средства и прицепа составляла порядка 50 тонн", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости уточнили, что итоговую нагрузку на ось у тягача будут рассчитывать в Ространснадзоре, но уже можно говорить о том, что масса грузовика превысила предельно допустимую. На водителя большегруза составлен протокол, материалы направлены на рассмотрение в Ространснадзор. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимых размеров машины, максимальной разрешенной массы грузовика и нагрузки на ось. По результатам водителя могут оштрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Также прокуратура отмечает, что представители ведомства приняли участие в заседании оперативного штаба по ЧС администрации округа. На нем решено расчистить альтернативную дорогу, которая долгое время не использовалась. Уже привлечена техника, чтобы дать возможность ездить там легковым авто.

https://ria.ru/20250124/most-1995321399.html

https://ria.ru/20241014/most-1977886263.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), приморский край