https://ria.ru/20250206/morozhenoe-1997634255.html

Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого

Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого - РИА Новости, 06.02.2025

Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого

Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:09:00+03:00

2025-02-06T03:09:00+03:00

2025-02-06T03:09:00+03:00

экономика

китай

россия

казахстан

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Общие объемы экспорта Россией мороженого, согласно доступным открытым данным, за 2024 год составили более 32,7 миллиона долларов. Главным получателем лакомства остался Казахстан, купивший его, согласно расчетам агентства, на 19,8 миллиона долларов. В тройке лидеров также были Узбекистан, импортировавший мороженого из России на 5,2 миллиона долларов, и Китай, купивший его на 2,7 миллиона. Следом за ними расположились Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи долларов), Грузия (600 тысяч) и Израиль (565 тысяч). Замкнули десятку главных любителей холодной сладости из России США (516,7 тысяч), Армения (476 тысяч) и Сербия (249 тысяч). Больше всего в денежном выражении импорт российского мороженого за год нарастил Китай - почти на 799 тысяч долларов (или в 1,4 раза). Также заметным ростом покупок отличились Узбекистан - на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия - на 279 тысяч (в 1,5 раза), США - на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея - на 47 тысяч (в 2,3 раза). А сильнее всех сократила закупки Грузия - снижение на 479 тысяч долларов, или в 1,8 раза.

https://ria.ru/20250204/koreya-1997217228.html

https://ria.ru/20241224/kraby-1991014974.html

китай

россия

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, казахстан