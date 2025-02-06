https://ria.ru/20250206/morozhenoe-1997634255.html
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого - РИА Новости, 06.02.2025
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого
Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:09:00+03:00
2025-02-06T03:09:00+03:00
2025-02-06T03:09:00+03:00
экономика
китай
россия
казахстан
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Общие объемы экспорта Россией мороженого, согласно доступным открытым данным, за 2024 год составили более 32,7 миллиона долларов. Главным получателем лакомства остался Казахстан, купивший его, согласно расчетам агентства, на 19,8 миллиона долларов. В тройке лидеров также были Узбекистан, импортировавший мороженого из России на 5,2 миллиона долларов, и Китай, купивший его на 2,7 миллиона. Следом за ними расположились Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи долларов), Грузия (600 тысяч) и Израиль (565 тысяч). Замкнули десятку главных любителей холодной сладости из России США (516,7 тысяч), Армения (476 тысяч) и Сербия (249 тысяч). Больше всего в денежном выражении импорт российского мороженого за год нарастил Китай - почти на 799 тысяч долларов (или в 1,4 раза). Также заметным ростом покупок отличились Узбекистан - на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия - на 279 тысяч (в 1,5 раза), США - на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея - на 47 тысяч (в 2,3 раза). А сильнее всех сократила закупки Грузия - снижение на 479 тысяч долларов, или в 1,8 раза.
https://ria.ru/20250204/koreya-1997217228.html
https://ria.ru/20241224/kraby-1991014974.html
китай
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, казахстан
Экономика, Китай, Россия, Казахстан
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого
Китай в 2024 году в 1,4 раза нарастил импорт российского мороженого