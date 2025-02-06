Рейтинг@Mail.ru
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/morozhenoe-1997634255.html
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого - РИА Новости, 06.02.2025
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого
Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:09:00+03:00
2025-02-06T03:09:00+03:00
экономика
китай
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877140122_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acc9bf0d2df3b5295996f0304747432d.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Общие объемы экспорта Россией мороженого, согласно доступным открытым данным, за 2024 год составили более 32,7 миллиона долларов. Главным получателем лакомства остался Казахстан, купивший его, согласно расчетам агентства, на 19,8 миллиона долларов. В тройке лидеров также были Узбекистан, импортировавший мороженого из России на 5,2 миллиона долларов, и Китай, купивший его на 2,7 миллиона. Следом за ними расположились Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи долларов), Грузия (600 тысяч) и Израиль (565 тысяч). Замкнули десятку главных любителей холодной сладости из России США (516,7 тысяч), Армения (476 тысяч) и Сербия (249 тысяч). Больше всего в денежном выражении импорт российского мороженого за год нарастил Китай - почти на 799 тысяч долларов (или в 1,4 раза). Также заметным ростом покупок отличились Узбекистан - на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия - на 279 тысяч (в 1,5 раза), США - на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея - на 47 тысяч (в 2,3 раза). А сильнее всех сократила закупки Грузия - снижение на 479 тысяч долларов, или в 1,8 раза.
https://ria.ru/20250204/koreya-1997217228.html
https://ria.ru/20241224/kraby-1991014974.html
китай
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877140122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e9a02871513925a74a737300271e38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, казахстан
Экономика, Китай, Россия, Казахстан
Китай в 2024 году сильнее всех нарастил импорт российского мороженого

Китай в 2024 году в 1,4 раза нарастил импорт российского мороженого

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство мороженого. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта российского мороженого, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Общие объемы экспорта Россией мороженого, согласно доступным открытым данным, за 2024 год составили более 32,7 миллиона долларов. Главным получателем лакомства остался Казахстан, купивший его, согласно расчетам агентства, на 19,8 миллиона долларов.
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
4 февраля, 04:07
В тройке лидеров также были Узбекистан, импортировавший мороженого из России на 5,2 миллиона долларов, и Китай, купивший его на 2,7 миллиона.
Следом за ними расположились Азербайджан (1,6 миллиона долларов), Киргизия (864 тысячи долларов), Грузия (600 тысяч) и Израиль (565 тысяч). Замкнули десятку главных любителей холодной сладости из России США (516,7 тысяч), Армения (476 тысяч) и Сербия (249 тысяч).
Больше всего в денежном выражении импорт российского мороженого за год нарастил Китай - почти на 799 тысяч долларов (или в 1,4 раза). Также заметным ростом покупок отличились Узбекистан - на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия - на 279 тысяч (в 1,5 раза), США - на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея - на 47 тысяч (в 2,3 раза).
А сильнее всех сократила закупки Грузия - снижение на 479 тысяч долларов, или в 1,8 раза.
Лов крабов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Россия увеличила поставки крабов в Китай до рекордного уровня
24 декабря 2024, 14:59
 
ЭкономикаКитайРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала