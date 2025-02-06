https://ria.ru/20250206/minobrnauki-1997831581.html

Минобрнауки разработает новый перечень специальностей для вузов

Минобрнауки разработает новый перечень специальностей для вузов - РИА Новости, 06.02.2025

Минобрнауки разработает новый перечень специальностей для вузов

Минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны, заявил глава министерства... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:49:00+03:00

2025-02-06T19:49:00+03:00

2025-02-06T19:49:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ разрабатывает новый перечень специальностей для вузов, он будет отвечать вызовам технологического лидерства страны, заявил глава министерства Валерий Фальков. "Вместе с университетами и сообществом работодателей разрабатываем новый перечень специальностей, отвечающий вызовам технологического лидерства", - сказал министр на заседании совета по науке и образованию. Он отметил, что появляются принципиально новые запросы на специалистов, поэтому поэтому необходимо отвечать новыми программами. "Такими, как "Проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем", "Проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения". Эти программы нацелены на развитие новых крупных отраслей, крупных, значимых проектов", - уточнил Фальков. Он добавил, что под новую модель высшего образования и новый перечень специальностей министерство обновит систему государственных образовательных стандартов. Сейчас, по словам главы Минобрнауки, разработан и обсуждается макет такого стандарта.

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

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общество, россия, валерий фальков