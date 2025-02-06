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В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев - РИА Новости, 06.02.2025
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Культура
 
11:30 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/krym-1997683636.html
В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев
В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев - РИА Новости, 06.02.2025
В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал невежеством введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:30:00+03:00
2025-02-06T11:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал невежеством введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма. Ранее Зеленский на сайте своего интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев: историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь). "Новые санкции - невежество со стороны Зеленского. Это очередная выдумка Зеленского, который либо осознанно подписывает подобные указы, понимая, что он подписывает глупость, либо он абсолютно дремучий человек", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, своим решением Зеленский решил воевать с культурой и сохранением исторического наследия народов Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994489467.html
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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, оон, санкции в отношении россии, республика крым
Культура, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Владимир Путин, ООН, Санкции в отношении России, Республика Крым
В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев

Цеков: Зеленский санкциями против трех крымских музеев решил воевать с культурой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал невежеством введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма.
Ранее Зеленский на сайте своего интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев: историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь).
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"Новые санкции - невежество со стороны Зеленского. Это очередная выдумка Зеленского, который либо осознанно подписывает подобные указы, понимая, что он подписывает глупость, либо он абсолютно дремучий человек", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, своим решением Зеленский решил воевать с культурой и сохранением исторического наследия народов Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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КультураРоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийСергей ЦековВладимир ПутинООНСанкции в отношении РоссииРеспублика Крым
 
 
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