https://ria.ru/20250206/krym-1997683636.html

В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев

В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев - РИА Новости, 06.02.2025

В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал невежеством введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:30:00+03:00

2025-02-06T11:30:00+03:00

2025-02-06T11:30:00+03:00

культура

россия

украина

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владимир зеленский

сергей цеков

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оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал невежеством введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма. Ранее Зеленский на сайте своего интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев: историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь). "Новые санкции - невежество со стороны Зеленского. Это очередная выдумка Зеленского, который либо осознанно подписывает подобные указы, понимая, что он подписывает глупость, либо он абсолютно дремучий человек", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, своим решением Зеленский решил воевать с культурой и сохранением исторического наследия народов Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250119/ukraina-1994489467.html

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989857948.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, севастополь, владимир зеленский, сергей цеков, владимир путин, оон, санкции в отношении россии, республика крым