В Крыму отреагировали на санкции Зеленского против музеев
Цеков: Зеленский санкциями против трех крымских музеев решил воевать с культурой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал невежеством введенные Владимиром Зеленским санкции в отношении трех музеев Крыма.
Ранее Зеленский на сайте своего интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев: историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь).
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"Новые санкции - невежество со стороны Зеленского. Это очередная выдумка Зеленского, который либо осознанно подписывает подобные указы, понимая, что он подписывает глупость, либо он абсолютно дремучий человек", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, своим решением Зеленский решил воевать с культурой и сохранением исторического наследия народов Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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