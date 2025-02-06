https://ria.ru/20250206/kiva-1997632450.html

В Киве объявили воздушную тревогу

В Киве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2025

В Киве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:37:00+03:00

2025-02-06T02:37:00+03:00

2025-02-06T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги зазвучал в 02.23 четверга. Кроме того, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. С начала суток украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Сумах и двух городах Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины