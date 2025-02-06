В Киве объявили воздушную тревогу
В Киве зазвучал сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сигнал тревоги зазвучал в 02.23 четверга.
Кроме того, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
С начала суток украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Сумах и двух городах Черкасской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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