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RT Arabic представит в Эрмитаже фильм "Кинжал" о дружбе России и Омана - РИА Новости, 06.02.2025
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Культура
 
15:40 06.02.2025 (обновлено: 17:38 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kino-1997753702.html
RT Arabic представит в Эрмитаже фильм "Кинжал" о дружбе России и Омана
RT Arabic представит в Эрмитаже фильм "Кинжал" о дружбе России и Омана - РИА Новости, 06.02.2025
RT Arabic представит в Эрмитаже фильм "Кинжал" о дружбе России и Омана
В Государственном Эрмитаже 7 февраля состоится специальный показ документального фильма про российско-оманскую дружбу "Кинжал", созданного режиссером RT Arabic... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:40:00+03:00
2025-02-06T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Государственном Эрмитаже 7 февраля состоится специальный показ документального фильма про российско-оманскую дружбу "Кинжал", созданного режиссером RT Arabic в 2024 году, сообщает пресс-служба телеканала.Картина приурочена к 40-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Их соединяют прочные культурные, экономические и политические связи. Получасовой фильм показывает, как сблизились государства на примере дружбы и сотрудничества Национального музея Султаната Оман и Государственного Эрмитажа.Картина отправляет зрителя в увлекательное путешествие во времени и пространстве, позволяя проследить историю и развитие султаната с XVII века — со времен правления династии имамов Аль Йаруб. Кинжал – часть культурной идентичности и национальный символ Омана. Авторы картины рассказывают зрителям историю уникального предмета, который принадлежал Хамуду бин Мухаммеду Аль-Бусаиди, султану Занзибара. Экспонат был передан на хранение из Национального музея в Маскате в Эрмитаж как символ прочной дружбы между двумя государствами.Режиссером фильма - египтянин Карим Наджиб, изучавший кинопроизводство в Лондонской киноакадемии и снявший множество документальных картин и видеоклипов. С 2021 он живет в Москве, работает на RT Arabic.Автор ленты — Аниса Гордина (Мурад). Она руководит службой программ арабского вещания российского спутникового телеканала RT Arabic и как ведущая, сценарист и руководитель сняла несколько документальных фильмов. В их числе — работа к 15-летию образования RT Arabic, картина о знаменитом советском поэте Расуле Гамзатове, приуроченная к 100-летию со дня его рождения, лента "Возвращение", посвященная 80-летию установления дипломатических отношений между СССР и Египтом."Оман — страна, о каждом городе, крепости, курорте которой хотелось снять отдельный фильм. Но в этой работе нам было важно показать аутентичность этого государства и уникальность отношений с Россией, рассказать о том, как она противостоит глобализации и сохраняет свою самобытность, будучи при этом технологичной и современной", — говорит Аниса Гордина.За десять дней в Омане съемочная группа побывала в старинном городе Сур, где до сих пор мастера сохраняют традиционный способ чеканки и производства серебряных кинжалов. В декабре прошлого года в Национальном музее Маската прошла премьера "Кинжала". Фильм был тепло встречен местной публикой, о нем вышло более 50 статей в прессе.
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Культура, Новости культуры, Культура, Оман, Россия, Маскат (город), Расул Гамзатов, RT Arabic, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, что посмотреть , фильм, Кино и сериалы
RT Arabic представит в Эрмитаже фильм "Кинжал" о дружбе России и Омана

В Эрмитаже пройдет спецпоказ фильма RT Arabic про дружбу России и Омана

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Государственном Эрмитаже 7 февраля состоится специальный показ документального фильма про российско-оманскую дружбу "Кинжал", созданного режиссером RT Arabic в 2024 году, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RTКадр фильма "Кинжал"
Кадр фильма Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RT
Кадр фильма "Кинжал"
Картина приурочена к 40-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Их соединяют прочные культурные, экономические и политические связи. Получасовой фильм показывает, как сблизились государства на примере дружбы и сотрудничества Национального музея Султаната Оман и Государственного Эрмитажа.
Картина отправляет зрителя в увлекательное путешествие во времени и пространстве, позволяя проследить историю и развитие султаната с XVII века — со времен правления династии имамов Аль Йаруб. Кинжал – часть культурной идентичности и национальный символ Омана. Авторы картины рассказывают зрителям историю уникального предмета, который принадлежал Хамуду бин Мухаммеду Аль-Бусаиди, султану Занзибара. Экспонат был передан на хранение из Национального музея в Маскате в Эрмитаж как символ прочной дружбы между двумя государствами.
Режиссером фильма - египтянин Карим Наджиб, изучавший кинопроизводство в Лондонской киноакадемии и снявший множество документальных картин и видеоклипов. С 2021 он живет в Москве, работает на RT Arabic.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RTПремьера фильма "Кинжал" в Маскате в декабре 2024 года
Премьера фильма Кинжал в Маскате в декабре 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала RT
Премьера фильма "Кинжал" в Маскате в декабре 2024 года
Автор ленты — Аниса Гордина (Мурад). Она руководит службой программ арабского вещания российского спутникового телеканала RT Arabic и как ведущая, сценарист и руководитель сняла несколько документальных фильмов. В их числе — работа к 15-летию образования RT Arabic, картина о знаменитом советском поэте Расуле Гамзатове, приуроченная к 100-летию со дня его рождения, лента "Возвращение", посвященная 80-летию установления дипломатических отношений между СССР и Египтом.
"Оман — страна, о каждом городе, крепости, курорте которой хотелось снять отдельный фильм. Но в этой работе нам было важно показать аутентичность этого государства и уникальность отношений с Россией, рассказать о том, как она противостоит глобализации и сохраняет свою самобытность, будучи при этом технологичной и современной", — говорит Аниса Гордина.
За десять дней в Омане съемочная группа побывала в старинном городе Сур, где до сих пор мастера сохраняют традиционный способ чеканки и производства серебряных кинжалов. В декабре прошлого года в Национальном музее Маската прошла премьера "Кинжала". Фильм был тепло встречен местной публикой, о нем вышло более 50 статей в прессе.
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