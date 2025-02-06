Путин призвал создать единую систему подготовки технических кадров
Путин призвал создать в РФ единую сквозную систему подготовки технических кадров
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность формирования единой сквозной системы подготовки технических кадров РФ - от школ до университетов, такой позитивный опыт есть у регионов с высокой концентрацией промышленности, отметил глава государства.
"Важно наладить постоянный обмен наиболее эффективными практиками. Прежде всего речь о шагах по созданию единой сквозной системы подготовки технических кадров - от школы до университета. Такой позитивный востребованный опыт есть у значительной части регионов с высокой концентрацией промышленности", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Путин отметил, что такую позитивную практику надо эффективно распространять.
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