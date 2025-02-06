https://ria.ru/20250206/kadry-1997801517.html

Путин призвал создать единую систему подготовки технических кадров

Путин призвал создать единую систему подготовки технических кадров - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал создать единую систему подготовки технических кадров

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность формирования единой сквозной системы подготовки технических кадров РФ - от школ до университетов, такой РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:49:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

2025-02-06T17:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на важность формирования единой сквозной системы подготовки технических кадров РФ - от школ до университетов, такой позитивный опыт есть у регионов с высокой концентрацией промышленности, отметил глава государства. "Важно наладить постоянный обмен наиболее эффективными практиками. Прежде всего речь о шагах по созданию единой сквозной системы подготовки технических кадров - от школы до университета. Такой позитивный востребованный опыт есть у значительной части регионов с высокой концентрацией промышленности", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Путин отметил, что такую позитивную практику надо эффективно распространять.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, образование - общество