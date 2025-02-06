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В Якутии задержали десять членов ОПГ

В Якутии задержали десять членов ОПГ - РИА Новости, 06.02.2025

В Якутии задержали десять членов ОПГ

Сотрудники УФСБ России по Якутии задержали десять членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в крупном размере,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:25:00+03:00

2025-02-06T08:25:00+03:00

2025-02-06T08:25:00+03:00

происшествия

россия

нерюнгри

амурская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Якутии задержали десять членов организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. Уточняется, что оперативники УФСБ задержали группу организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков. Установлено, что 32-летний житель Татарстана организовал интернет-магазин и привлек к продаже наркотиков 21-летнего жителя города Нерюнгри, а также восемь закладчиков-курьеров из числа жителей Нерюнгринского и Алданского районов Якутии, Амурской области, города Москвы и Московской области. Группа вела противоправную деятельность в городе Нерюнгри Республики Саха (Якутия), в Тынде Амурской области, Казани Республики Татарстан, а также на территориях Забайкальского края и Подмосковья. При задержании сотрудниками УФСБ обнаружено и изъято более пяти килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения, свыше 450 доз психоактивного вещества психоделического типа (LSD), наличные денежные средства в размере 30 миллионов рублей и 10 миллионов рублей, находившихся на криптовалютных счетах задержанных. "Органами полиции по материалам регионального УФСБ в отношении десяти лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК России. Обвиняемые по решению суда заключены под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240923/primore-1974152389.html

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происшествия, россия, нерюнгри, амурская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)