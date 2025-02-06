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Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57 - РИА Новости, 06.02.2025
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03:03 06.02.2025 (обновлено: 03:04 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html
Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57
Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57 - РИА Новости, 06.02.2025
Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и... РИА Новости, 06.02.2025
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2025-02-06T03:04:00+03:00
индия
александр михеев
вадим бадеха
рособоронэкспорт
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-57э
су-57
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня, сообщил генеральный директор госкомпании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения", - приводит пресс-служба "Ростеха" слова Михеева. Отмечается, что экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков. "Индия – наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники", – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Су-57Э будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка".
https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html
https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html
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индия, александр михеев, вадим бадеха, рособоронэкспорт, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57э, су-57, россия, безопасность
Индия, Александр Михеев, Вадим Бадеха, Рособоронэкспорт, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57Э, Су-57, Россия, Безопасность
Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

Рособоронэкспорт: Россия предложила организацию производства Су-57 в Индии

© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Объединенная авиастроительная корпорация
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня, сообщил генеральный директор госкомпании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения", - приводит пресс-служба "Ростеха" слова Михеева.
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Российский истребитель Су-57 превосходит все существующие в мире аналоги
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Отмечается, что экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков.
"Индия – наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники", – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
Су-57Э будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка".
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ИндияАлександр МихеевВадим БадехаРособоронэкспортРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57ЭСу-57РоссияБезопасность
 
 
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