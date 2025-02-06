https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html

Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57 - РИА Новости, 06.02.2025

Россия предложила Индии поставку новейших истребителей Су-57

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:03:00+03:00

2025-02-06T03:03:00+03:00

2025-02-06T03:04:00+03:00

индия

александр михеев

вадим бадеха

рособоронэкспорт

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-57э

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983318416_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_f2fa5b86c5ec70e8f16676efdc930404.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня, сообщил генеральный директор госкомпании Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" предлагает всемерное развитие сотрудничества по проекту Су-57Э. В числе наших предложений поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения", - приводит пресс-служба "Ростеха" слова Михеева. Отмечается, что экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков. "Индия – наш давний стратегический партнер, эксплуатирующий значительное количество российской техники. Мы готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества наших стран и при разработке новых поколений авиационной техники", – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Су-57Э будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка".

https://ria.ru/20241114/su-57-1983803791.html

https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, александр михеев, вадим бадеха, рособоронэкспорт, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57э, су-57, россия, безопасность