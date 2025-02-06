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Эксперт оценил перспективы нового импичмента Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
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10:28 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/impichment-1997667933.html
Эксперт оценил перспективы нового импичмента Трампа
Эксперт оценил перспективы нового импичмента Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
Эксперт оценил перспективы нового импичмента Трампа
Серьезной перспективы нового импичмента президента США Дональда Трампа сейчас не наблюдается, поскольку нет двухпартийного согласия на этот счет, высказал РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:28:00+03:00
2025-02-06T10:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
российская академия наук
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Серьезной перспективы нового импичмента президента США Дональда Трампа сейчас не наблюдается, поскольку нет двухпартийного согласия на этот счет, высказал РИА Новости мнение ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу. По словам Грина, импичмента Трамп заслуживает за свои действия в отношении Газы. "Серьезно к этому точно относиться не стоит. Цель даже не в том, чтобы подвести Трампа под монастырь, а в том, чтобы поддерживать в медийной повестке антитрамповский настрой... В реальности импичмент возможен при полном консенсусе элит - когда и республиканцы, и демократы готовы пустить того или иного политика под нож. А сейчас разве существует консенсус? Да ничего подобного. Консенсус только среди демократов", - сказал собеседник агентства. По его оценке, республиканская партия в целом теперь воспринимает Трампа как лидера, заручившегося поддержкой значительной части элиты страны, имеющего хорошие отношения с бизнесом, израильским лобби и американским военно-промышленным комплексом. Ситуация в конгрессе США, где республиканцы имеют большинство в обеих палатах, тоже не располагает к импичменту, отметил собеседник, однако среди республиканцев остаются те, кто затаил плохое отношение к президенту. "Он не проходил эту, условно говоря, карьерную лестницу, которую проходили другие - от мелкого политика до участия в конгрессе, а потом стал президентом. Он просто, придя из бизнеса, "вошел с ноги", став президентом США. Вот это многих раздражает", - объяснил собеседник. Трамп - единственный президент в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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в мире, сша, дональд трамп, российская академия наук
В мире, США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Эксперт оценил перспективы нового импичмента Трампа

Политолог Блохин: серьезной перспективы импичмента Трампа сейчас нет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Серьезной перспективы нового импичмента президента США Дональда Трампа сейчас не наблюдается, поскольку нет двухпартийного согласия на этот счет, высказал РИА Новости мнение ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин заявил, что предложит вынести импичмент президенту Дональду Трампу. По словам Грина, импичмента Трамп заслуживает за свои действия в отношении Газы.
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"Серьезно к этому точно относиться не стоит. Цель даже не в том, чтобы подвести Трампа под монастырь, а в том, чтобы поддерживать в медийной повестке антитрамповский настрой... В реальности импичмент возможен при полном консенсусе элит - когда и республиканцы, и демократы готовы пустить того или иного политика под нож. А сейчас разве существует консенсус? Да ничего подобного. Консенсус только среди демократов", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, республиканская партия в целом теперь воспринимает Трампа как лидера, заручившегося поддержкой значительной части элиты страны, имеющего хорошие отношения с бизнесом, израильским лобби и американским военно-промышленным комплексом. Ситуация в конгрессе США, где республиканцы имеют большинство в обеих палатах, тоже не располагает к импичменту, отметил собеседник, однако среди республиканцев остаются те, кто затаил плохое отношение к президенту.
"Он не проходил эту, условно говоря, карьерную лестницу, которую проходили другие - от мелкого политика до участия в конгрессе, а потом стал президентом. Он просто, придя из бизнеса, "вошел с ноги", став президентом США. Вот это многих раздражает", - объяснил собеседник.
Трамп - единственный президент в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.
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