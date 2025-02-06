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Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом - РИА Новости, 06.02.2025
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08:57 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/genotsid-1997651543.html
Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом
Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом - РИА Новости, 06.02.2025
Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом
Решение Германии признать голод в СССР "геноцидом украинцев" и, в то же время, отказ признать геноцидом преступлений Рейха против советских граждан продиктованы РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:57:00+03:00
2025-02-06T08:57:00+03:00
германия
ленинград
ссср
сергей нечаев (дипломат)
мария захарова
сергей нарышкин
санкт-петербургский городской суд
российское историческое общество
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Решение Германии признать голод в СССР "геноцидом украинцев" и, в то же время, отказ признать геноцидом преступлений Рейха против советских граждан продиктованы конъюнктурой, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства РФ в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. "Германия на официальном уровне пока не демонстрирует готовности признать очевидное, рассматривая страшные злодеяния нацистов в СССР, включая блокаду Ленинграда, как "военные преступления". Как в таком случае воспринимать неоднократную квалификацию германским бундестагом и правительством других исторических событий в качестве геноцида или действий, которые с позиции современных международно-правовых норм могли бы квалифицироваться как геноцид?" - сказал Нечаев. Посол напомнил, что бундестаг в декабре 2022 года принял резолюцию о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов, в результате которого погибли несколько миллионов советских граждан разных национальностей в разных республиках страны, "геноцидом украинцев". "Это решение, противоречащее фактам, историческим документам, правовым оценкам, да и здравому смыслу, было продиктовано исключительно политической конъюнктурой (ранее все попытки Киева продвинуть данный подход в ФРГ неизменно отвергались). На этом фоне немецким политикам и депутатам следовало бы проявить принципиальность и восстановить справедливость, признав историческую ответственность Германии перед народами Советского Союза в полном объёме", - призвал Нечаев. Посол подчеркнул, что российские дипломаты продолжат настойчиво ставить вопрос о признании и перед новым составом бундестага и новым правительством ФРГ. "Работа по продвижению международного признания преступлений Третьего рейха и его пособников на территории СССР геноцидом народов Советского Союза – это не только дань памяти жертвам нацизма, но и стремление восстановить историческую справедливость", - пояснил он. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов. Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства.
https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html
https://ria.ru/20250206/genprokuratura-1997648980.html
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
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германия
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германия, ленинград, ссср, сергей нечаев (дипломат), мария захарова, сергей нарышкин, санкт-петербургский городской суд, российское историческое общество, блокада ленинграда (1941-1944), в мире, общество
Германия, Ленинград, СССР, Сергей Нечаев (дипломат), Мария Захарова, Сергей Нарышкин, Санкт-Петербургский городской суд, Российское историческое общество, Блокада Ленинграда (1941-1944), В мире, Общество
Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом

Нечаев: отказ ФРГ признать действия нацистов геноцидом продиктованы конъюнктурой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Решение Германии признать голод в СССР "геноцидом украинцев" и, в то же время, отказ признать геноцидом преступлений Рейха против советских граждан продиктованы конъюнктурой, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.
В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства РФ в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида.
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ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД
1 февраля, 11:17
"Германия на официальном уровне пока не демонстрирует готовности признать очевидное, рассматривая страшные злодеяния нацистов в СССР, включая блокаду Ленинграда, как "военные преступления". Как в таком случае воспринимать неоднократную квалификацию германским бундестагом и правительством других исторических событий в качестве геноцида или действий, которые с позиции современных международно-правовых норм могли бы квалифицироваться как геноцид?" - сказал Нечаев.
Посол напомнил, что бундестаг в декабре 2022 года принял резолюцию о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов, в результате которого погибли несколько миллионов советских граждан разных национальностей в разных республиках страны, "геноцидом украинцев".
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Преступления фашистов в Херсонской области могут признать геноцидом
Вчера, 08:24
"Это решение, противоречащее фактам, историческим документам, правовым оценкам, да и здравому смыслу, было продиктовано исключительно политической конъюнктурой (ранее все попытки Киева продвинуть данный подход в ФРГ неизменно отвергались). На этом фоне немецким политикам и депутатам следовало бы проявить принципиальность и восстановить справедливость, признав историческую ответственность Германии перед народами Советского Союза в полном объёме", - призвал Нечаев.
Посол подчеркнул, что российские дипломаты продолжат настойчиво ставить вопрос о признании и перед новым составом бундестага и новым правительством ФРГ.
"Работа по продвижению международного признания преступлений Третьего рейха и его пособников на территории СССР геноцидом народов Советского Союза – это не только дань памяти жертвам нацизма, но и стремление восстановить историческую справедливость", - пояснил он.
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
27 января, 18:18
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
МИД Германии прислал отписку на вопрос посольства о геноциде в СССР
29 января, 04:51
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Прокуратура попросит признать действия фашистов в Северной Осетии геноцидом
21 января, 16:32
 
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