https://ria.ru/20250206/genotsid-1997651543.html

Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом

Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом - РИА Новости, 06.02.2025

Российский посол объяснил отказ ФРГ признать злодеяния нацистов геноцидом

Решение Германии признать голод в СССР "геноцидом украинцев" и, в то же время, отказ признать геноцидом преступлений Рейха против советских граждан продиктованы РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:57:00+03:00

2025-02-06T08:57:00+03:00

2025-02-06T08:57:00+03:00

германия

ленинград

ссср

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

сергей нарышкин

санкт-петербургский городской суд

российское историческое общество

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БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Решение Германии признать голод в СССР "геноцидом украинцев" и, в то же время, отказ признать геноцидом преступлений Рейха против советских граждан продиктованы конъюнктурой, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. В переданной в марте 2024 года РИА Новости ноте посольства РФ в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. "Германия на официальном уровне пока не демонстрирует готовности признать очевидное, рассматривая страшные злодеяния нацистов в СССР, включая блокаду Ленинграда, как "военные преступления". Как в таком случае воспринимать неоднократную квалификацию германским бундестагом и правительством других исторических событий в качестве геноцида или действий, которые с позиции современных международно-правовых норм могли бы квалифицироваться как геноцид?" - сказал Нечаев. Посол напомнил, что бундестаг в декабре 2022 года принял резолюцию о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов, в результате которого погибли несколько миллионов советских граждан разных национальностей в разных республиках страны, "геноцидом украинцев". "Это решение, противоречащее фактам, историческим документам, правовым оценкам, да и здравому смыслу, было продиктовано исключительно политической конъюнктурой (ранее все попытки Киева продвинуть данный подход в ФРГ неизменно отвергались). На этом фоне немецким политикам и депутатам следовало бы проявить принципиальность и восстановить справедливость, признав историческую ответственность Германии перед народами Советского Союза в полном объёме", - призвал Нечаев. Посол подчеркнул, что российские дипломаты продолжат настойчиво ставить вопрос о признании и перед новым составом бундестага и новым правительством ФРГ. "Работа по продвижению международного признания преступлений Третьего рейха и его пособников на территории СССР геноцидом народов Советского Союза – это не только дань памяти жертвам нацизма, но и стремление восстановить историческую справедливость", - пояснил он. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответствующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов. Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что голод на Украине в начале 1930-х годов не был рукотворным, на этот счет имеются документальные доказательства.

https://ria.ru/20250201/zakharova-1996768301.html

https://ria.ru/20250206/genprokuratura-1997648980.html

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

https://ria.ru/20250129/germaniya-1996029657.html

https://ria.ru/20250121/genotsid-1994838191.html

германия

ленинград

ссср

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