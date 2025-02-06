https://ria.ru/20250206/genichesk-1997649388.html

На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами

На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами - РИА Новости, 06.02.2025

На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами

На окраине города Геническа в Херсонской области нашли останки почти 300 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:29:00+03:00

2025-02-06T08:29:00+03:00

2025-02-06T11:35:00+03:00

россия

геническ

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

без срока давности

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На окраине города Геническа в Херсонской области нашли останки почти 300 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета."На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже 283 человек, среди которых старики, женщины и дети", — сказали в ведомстве.Среди них были как минимум 45 детей, добавили в СК.По данным следствия, нацисты пытали мирных жителей и издевались над ними, невзирая на возраст и состояние здоровья. Людей массово расстреливали, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы.В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны достоверно установили факты целенаправленного уничтожения фашистами советских граждан на территории современной Херсонской области.

https://ria.ru/20240306/osvobozhdenie-1930466632.html

россия

геническ

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, геническ, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), происшествия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945)