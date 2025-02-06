На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами
СК: под Геническом нашли останки 283 человек, замученных фашистами в годы войны
© РИА НовостиСотрудники СК обнаружили в Геническе тела женщин, детей и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости
Сотрудники СК обнаружили в Геническе тела женщин, детей и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На окраине города Геническа в Херсонской области нашли останки почти 300 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
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"На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже 283 человек, среди которых старики, женщины и дети", — сказали в ведомстве.
Среди них были как минимум 45 детей, добавили в СК.
По данным следствия, нацисты пытали мирных жителей и издевались над ними, невзирая на возраст и состояние здоровья. Людей массово расстреливали, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы.
В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны достоверно установили факты целенаправленного уничтожения фашистами советских граждан на территории современной Херсонской области.
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