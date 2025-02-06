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На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами - РИА Новости, 06.02.2025
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08:29 06.02.2025 (обновлено: 11:35 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/genichesk-1997649388.html
На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами
На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами - РИА Новости, 06.02.2025
На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами
На окраине города Геническа в Херсонской области нашли останки почти 300 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:29:00+03:00
2025-02-06T11:35:00+03:00
россия
геническ
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На окраине города Геническа в Херсонской области нашли останки почти 300 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.&quot;На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже 283 человек, среди которых старики, женщины и дети&quot;, — сказали в ведомстве.Среди них были как минимум 45 детей, добавили в СК.По данным следствия, нацисты пытали мирных жителей и издевались над ними, невзирая на возраст и состояние здоровья. Людей массово расстреливали, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы.В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны достоверно установили факты целенаправленного уничтожения фашистами советских граждан на территории современной Херсонской области.
https://ria.ru/20240306/osvobozhdenie-1930466632.html
россия
геническ
херсонская область
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россия, геническ, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), происшествия, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Геническ, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Без срока давности, Великая Отечественная война (1941-1945)
На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами

СК: под Геническом нашли останки 283 человек, замученных фашистами в годы войны

© РИА НовостиСотрудники СК обнаружили в Геническе тела женщин, детей и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны
Сотрудники СК обнаружили в Геническе тела женщин, детей и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости
Сотрудники СК обнаружили в Геническе тела женщин, детей и стариков, расстрелянных во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На окраине города Геническа в Херсонской области нашли останки почти 300 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
«

"На окраине Геническа в одном из таких рвов следователями и криминалистами во взаимодействии с поисковыми отрядами обнаружены останки уже 283 человек, среди которых старики, женщины и дети", — сказали в ведомстве.

Среди них были как минимум 45 детей, добавили в СК.
По данным следствия, нацисты пытали мирных жителей и издевались над ними, невзирая на возраст и состояние здоровья. Людей массово расстреливали, а их тела сбрасывали в противотанковые рвы.
В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны достоверно установили факты целенаправленного уничтожения фашистами советских граждан на территории современной Херсонской области.
Почта пришла! Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной Армии. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Для врагов мы все русские". Освобождение Херсона
6 марта 2024, 09:00
 
РоссияГеническХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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