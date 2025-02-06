https://ria.ru/20250206/es-1997647583.html

СМИ: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону

СМИ: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону

Страны Европы не смогут быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону из-за бюджетных ограничений, связанных с низким экономическим ростом, пишет в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:13:00+03:00

2025-02-06T08:13:00+03:00

2025-02-06T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Страны Европы не смогут быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону из-за бюджетных ограничений, связанных с низким экономическим ростом, пишет в колонке для газеты Guardian старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы способствовать наращиванию расходов на оборону странами Евросоюза. "Немедленный и устойчивый рост оборонных инвестиций необходим, чтобы перевооружить Киев... Большинство европейских стран сталкиваются с бюджетными ограничениями из-за низкого экономического роста, высоких цен на энергию и самоустановленных правил дефицита. Нам нужно больше денег на оборону сейчас, но наши политики не осмеливаются брать их из пенсий, здравоохранения, образования или социального обеспечения", - говорится в публикации. По словам автора статьи, наращивать расходы на оборону за счет сокращения затрат на социальную сферу неприемлемо для большинства стран ЕС. "Было бы социально неприемлемо и политически самоубийственно для большинства стран Западной Европы финансировать рост расходов на оборону в мирное время за счёт сокращения социальных расходов", - пишет Тейлор. Меры, которые обсуждались на неформальном саммите ЕС в понедельник, не помогут быстро решить проблему, считает он. "Лидеры ЕС договорились в понедельник изучить возможность смягчения своих строгих бюджетных правил, чтобы обеспечить значительное увеличение национальных расходов на оборону, возможно, путём исключения некоторых или всех военных расходов из расчётов долга и дефицита или использования чрезвычайного исключения... Но это не сформирует достаточно дополнительных денег достаточно быстро", - добавил Тейлор. В этой связи он предлагает создать общий европейский фонд в размере до 500 миллиардов евро. Кроме того, по его словам, ещё одним препятствием для усиления европейской обороны является нехватка квалифицированных кадров для вооружённых сил, оборонных компаний и сферы кибербезопасности. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств - членов организации увеличить затраты на оборону до 3% ВВП.

https://ria.ru/20250113/nato-1993546342.html

https://ria.ru/20241112/es-1983208744.html

https://ria.ru/20250122/glava-1994963185.html

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в мире, европа, киев, западная европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, нато, еврокомиссия