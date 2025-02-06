СМИ: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону
Guardian: ЕС не сможет быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Страны Европы не смогут быстро найти деньги на увеличение расходов на оборону из-за бюджетных ограничений, связанных с низким экономическим ростом, пишет в колонке для газеты Guardian старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы способствовать наращиванию расходов на оборону странами Евросоюза.
"Немедленный и устойчивый рост оборонных инвестиций необходим, чтобы перевооружить Киев... Большинство европейских стран сталкиваются с бюджетными ограничениями из-за низкого экономического роста, высоких цен на энергию и самоустановленных правил дефицита. Нам нужно больше денег на оборону сейчас, но наши политики не осмеливаются брать их из пенсий, здравоохранения, образования или социального обеспечения", - говорится в публикации.
По словам автора статьи, наращивать расходы на оборону за счет сокращения затрат на социальную сферу неприемлемо для большинства стран ЕС.
"Было бы социально неприемлемо и политически самоубийственно для большинства стран Западной Европы финансировать рост расходов на оборону в мирное время за счёт сокращения социальных расходов", - пишет Тейлор.
Меры, которые обсуждались на неформальном саммите ЕС в понедельник, не помогут быстро решить проблему, считает он.
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"Лидеры ЕС договорились в понедельник изучить возможность смягчения своих строгих бюджетных правил, чтобы обеспечить значительное увеличение национальных расходов на оборону, возможно, путём исключения некоторых или всех военных расходов из расчётов долга и дефицита или использования чрезвычайного исключения... Но это не сформирует достаточно дополнительных денег достаточно быстро", - добавил Тейлор.
В этой связи он предлагает создать общий европейский фонд в размере до 500 миллиардов евро.
Кроме того, по его словам, ещё одним препятствием для усиления европейской обороны является нехватка квалифицированных кадров для вооружённых сил, оборонных компаний и сферы кибербезопасности.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств - членов организации увеличить затраты на оборону до 3% ВВП.