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СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год - РИА Новости, 06.02.2025
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08:12 06.02.2025 (обновлено: 11:49 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/durov-1997647410.html
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год
Основатель мессенджера Telegram Павел Дурова будет дожидаться суда во Франции еще не меньше года, пишет издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:12:00+03:00
2025-02-06T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дурова будет дожидаться суда во Франции еще не меньше года, пишет издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры. "Дело Дурова во Франции не дойдет до суда год или больше", — говорится в публикации. По словам собеседницы издания, говорить о заключении мирового соглашения тоже рано. В парижской прокуратуре 28 января РИА Новости сообщили, что дату судебного заседания по делу Дурова до сих пор не назначили. Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.
https://ria.ru/20250206/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20241231/durov-1992181240.html
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в мире, технологии, франция, париж, павел дуров, telegram
В мире, Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год

Wired: дело Павла Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дурова будет дожидаться суда во Франции еще не меньше года, пишет издание Wired со ссылкой на представителя прокуратуры.
"Дело Дурова во Франции не дойдет до суда год или больше", — говорится в публикации.
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По словам собеседницы издания, говорить о заключении мирового соглашения тоже рано.
В парижской прокуратуре 28 января РИА Новости сообщили, что дату судебного заседания по делу Дурова до сих пор не назначили.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.
Сам Дуров говорил, что считает удивительными вопросы французских властей к нему с учетом мер, которые сервис предпринял для противодействия угрозам. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом. По словам Дурова, если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его основателя.
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