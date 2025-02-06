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Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку - РИА Новости, 06.02.2025
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16:40 06.02.2025 (обновлено: 16:41 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/dom-1997778317.html
Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку
Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку - РИА Новости, 06.02.2025
Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку
Москва рассчитывает, что вопрос с Русским домом в столице Азербайджана будет решен в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:40:00+03:00
2025-02-06T16:41:00+03:00
в мире
москва
азербайджан
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что вопрос с Русским домом в столице Азербайджана будет решен в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. &quot;Мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе&quot;, - сказала Захарова.Она также рассказала об ответе Москвы на уведомление о прекращении деятельности Русского дома, поступившее из Баку. "Российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома, и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики на основании двустороннего межправительственного соглашения", - сообщила Захарова.
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в мире, москва, азербайджан, россия, мария захарова
В мире, Москва, Азербайджан, Россия, Мария Захарова
Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку

МИД: Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что вопрос с Русским домом в столице Азербайджана будет решен в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«

"Мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе", - сказала Захарова.

Она также рассказала об ответе Москвы на уведомление о прекращении деятельности Русского дома, поступившее из Баку.
"Российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома, и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики на основании двустороннего межправительственного соглашения", - сообщила Захарова.
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