https://ria.ru/20250206/dom-1997778317.html

Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку

Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку - РИА Новости, 06.02.2025

Москва рассчитывает на положительное решение вопроса с Русским домом в Баку

Москва рассчитывает, что вопрос с Русским домом в столице Азербайджана будет решен в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:40:00+03:00

2025-02-06T16:40:00+03:00

2025-02-06T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что вопрос с Русским домом в столице Азербайджана будет решен в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Мы рассчитываем, что данный вопрос будет решен в положительном ключе", - сказала Захарова.Она также рассказала об ответе Москвы на уведомление о прекращении деятельности Русского дома, поступившее из Баку. "Российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома, и сделать это в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики на основании двустороннего межправительственного соглашения", - сообщила Захарова.

https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, азербайджан, россия, мария захарова