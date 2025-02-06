https://ria.ru/20250206/dom-1997775628.html

Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома

Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома - РИА Новости, 07.02.2025

Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома

Баку онаправил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля, сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-06T16:28:00+03:00

2025-02-06T16:28:00+03:00

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БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Баку онаправил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля, сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде."Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля. Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности "Русского дома", ждем от российской стороны принятия соответствующих мер", - заявил он.Он заявил, что работа таких организаций на территории Азербайджана регулируется исходя из местных законов."Баку проинформировал российскую сторону о том, что информационно-культурный центр – Русский дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана. Вслед за этим 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности Русского дома, - сказал представитель внешнеполитического ведомтсва.Сегодня глава Россотрудничества Евгений Примаков выразил надежду, что в Баку найдут разумное решение по вопросу российского культурного центра. Он подчеркнул, что Русский дом занимался исключительно гумсотрудничеством и не касался политики. Сейчас идет работа по линии МИД двух стран. Владелец здания, который арендует Россия, требует, чтобы помещение освободили в течение 1,5 месяца.При этом Примаков рассказал, что, по мнению Баку, Русский дом должен быть зарегистрирован в качестве юрлица по местному законодательству. Россия многократно обращалась к местным властям с просьбой помочь в регистрации, но не получала ответа, отметил он. Примаков также раскритиковал сравнение Русского дома с американским с USAID, напомнив, что он Русский дом занимался только гуманитарным сотрудничеством.

https://ria.ru/20250206/primakov-1997763561.html

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

баку, москва, россия, в мире