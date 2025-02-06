https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html
Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Российские войска взяли в клещи Красноармейск - РИА Новости, 06.02.2025
Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Российские войска взяли в клещи Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР и перерезают транспортные коммуникации ВСУ, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:25:00+03:00
2025-02-06T15:25:00+03:00
2025-02-06T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_8c422ad113919438914622ce1698d561.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские войска взяли в клещи Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР и перерезают транспортные коммуникации ВСУ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске", - сказал он. При этом, по его словам, чтобы сберечь солдат российские военные не идут в лобовую, а используют особую тактику. "Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", - уточнил депутат. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20241008/dnr-1977028812.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776402_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_86870431e20a2cb50f9f4bdfa590a137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, покровск, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Виктор Водолацкий, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Российские войска взяли в клещи Красноармейск
Депутат Водолацкий: российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР