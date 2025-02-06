https://ria.ru/20250206/dnr-1997756573.html

Российские войска взяли в клещи Красноармейск

Российские войска взяли в клещи Красноармейск - РИА Новости, 06.02.2025

Российские войска взяли в клещи Красноармейск

Российские войска взяли в клещи Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР и перерезают транспортные коммуникации ВСУ, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:25:00+03:00

2025-02-06T15:25:00+03:00

2025-02-06T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

виктор водолацкий

вооруженные силы украины

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Российские войска взяли в клещи Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР и перерезают транспортные коммуникации ВСУ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске", - сказал он. При этом, по его словам, чтобы сберечь солдат российские военные не идут в лобовую, а используют особую тактику. "Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", - уточнил депутат. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20241008/dnr-1977028812.html

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

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красноармейск, донецкая народная республика, покровск, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф