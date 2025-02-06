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Суд рассмотрит иск о передаче группы компаний "Борец" в доход государства - РИА Новости, 06.02.2025
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15:54 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/borets-1997766578.html
Суд рассмотрит иск о передаче группы компаний "Борец" в доход государства
Суд рассмотрит иск о передаче группы компаний "Борец" в доход государства - РИА Новости, 06.02.2025
Суд рассмотрит иск о передаче группы компаний "Борец" в доход государства
Арбитражный суд Калининградской области в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:54:00+03:00
2025-02-06T15:54:00+03:00
россия
калининградская область
оаэ
леонид невзлин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
юкос
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, сказано в картотеке арбитражных дел. "Определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 7 марта в 9.00", - сказали в суде. Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят предприятия, расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. Контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского, оба признаны в РФ иноагентами), заочно осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. При этом, указано в иске, они "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".
https://ria.ru/20250125/gazprom-1995489987.html
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
россия
калининградская область
оаэ
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россия, калининградская область, оаэ, леонид невзлин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), юкос, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Калининградская область, ОАЭ, Леонид Невзлин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЮКОС, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд рассмотрит иск о передаче группы компаний "Борец" в доход государства

Суд рассмотрит иск о передаче ГК "Борец" в доход государства в закрытом режиме

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, сказано в картотеке арбитражных дел.
"Определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 7 марта в 9.00", - сказали в суде.
Генеральная прокуратура РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Генпрокуратура подала иск к экс-менеджеру "Газпрома" Митюшову
25 января, 20:11
Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят предприятия, расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане.
Контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского, оба признаны в РФ иноагентами), заочно осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов.
Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. При этом, указано в иске, они "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
19 января, 07:06
 
РоссияКалининградская областьОАЭЛеонид НевзлинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЮКОСГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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