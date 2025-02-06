https://ria.ru/20250206/borets-1997739178.html

Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец"

Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец" - РИА Новости, 06.02.2025

Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец"

Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:35:00+03:00

2025-02-06T14:35:00+03:00

2025-02-06T14:35:00+03:00

великобритания

швеция

израиль

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

юкос

московский городской суд

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц в документе указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят МКООО "Салтекор Инвестментс" (головная организация), ООО "ПК "Борец", ООО "Борец Капитал", ООО "Борец Сервис-Нефтеюганск", ООО "Борец-Муравленко", ООО "Борец-НЭО", ООО "Курган-Кабель", ООО "ЛЕМАЗ", ООО "Лысьванефтемаш", ООО "Осколнефтемаш", ООО "Сервисная Компания Борец", ООО "ТК Борец", ООО "ЦБПО ПРЭПУ", ТОО "Борец Казахстан". Они расположены в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. "Контроль над ГК "Борец" установлен подданным Великобритании Шабадом М.Б., гражданином Швеции Штульбергом Г.И. и гражданином Израиля Невзлиным Л.Б. (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Ходорковского М.Б. (оба признаны иноагентами – ред.), заочно осужденный 01.08.2008 Московским городским судом к пожизненному лишению свободы за организацию убийств)", - отмечается в иске. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО Шабад, Штульберг и Невзлин приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. "Создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту Российской Федерации, подданный Великобритании Шабад, гражданин Швеции Штульберг и гражданин Израиля Невзлин обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции", - отмечается в иске. Как следует из документа, все трое "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж". В итоге, согласно иску, Генеральная прокуратура потребовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и "взыскать в доход государства 99,99004% долей ООО "Производственная Компания "Борец"), принадлежащих Международной компании ООО "Салтекор Инвестментс"; 0,00996% долей ООО "Производственная Компания "Борец". Иск направлен в Арбитражный суд Калининградской области.

https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html

https://ria.ru/20241103/tatneft-1981738775.html

https://ria.ru/20240906/imuschestvo--1971137476.html

великобритания

швеция

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великобритания, швеция, израиль, федеральная антимонопольная служба (фас россии), юкос, московский городской суд, генеральная прокуратура рф