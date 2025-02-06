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Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец" - РИА Новости, 06.02.2025
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14:35 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/borets-1997739178.html
Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец"
Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец" - РИА Новости, 06.02.2025
Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец"
Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:35:00+03:00
2025-02-06T14:35:00+03:00
великобритания
швеция
израиль
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
юкос
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц в документе указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят МКООО "Салтекор Инвестментс" (головная организация), ООО "ПК "Борец", ООО "Борец Капитал", ООО "Борец Сервис-Нефтеюганск", ООО "Борец-Муравленко", ООО "Борец-НЭО", ООО "Курган-Кабель", ООО "ЛЕМАЗ", ООО "Лысьванефтемаш", ООО "Осколнефтемаш", ООО "Сервисная Компания Борец", ООО "ТК Борец", ООО "ЦБПО ПРЭПУ", ТОО "Борец Казахстан". Они расположены в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. "Контроль над ГК "Борец" установлен подданным Великобритании Шабадом М.Б., гражданином Швеции Штульбергом Г.И. и гражданином Израиля Невзлиным Л.Б. (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Ходорковского М.Б. (оба признаны иноагентами – ред.), заочно осужденный 01.08.2008 Московским городским судом к пожизненному лишению свободы за организацию убийств)", - отмечается в иске. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО Шабад, Штульберг и Невзлин приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. "Создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту Российской Федерации, подданный Великобритании Шабад, гражданин Швеции Штульберг и гражданин Израиля Невзлин обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции", - отмечается в иске. Как следует из документа, все трое "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж". В итоге, согласно иску, Генеральная прокуратура потребовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и "взыскать в доход государства 99,99004% долей ООО "Производственная Компания "Борец"), принадлежащих Международной компании ООО "Салтекор Инвестментс"; 0,00996% долей ООО "Производственная Компания "Борец". Иск направлен в Арбитражный суд Калининградской области.
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
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великобритания, швеция, израиль, федеральная антимонопольная служба (фас россии), юкос, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Великобритания, Швеция, Израиль, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ЮКОС, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура призвала вернуть под госконтроль ГК "Борец"

Генпрокуратура избавить ГК "Борец" от иностранного влияния

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц в документе указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят МКООО "Салтекор Инвестментс" (головная организация), ООО "ПК "Борец", ООО "Борец Капитал", ООО "Борец Сервис-Нефтеюганск", ООО "Борец-Муравленко", ООО "Борец-НЭО", ООО "Курган-Кабель", ООО "ЛЕМАЗ", ООО "Лысьванефтемаш", ООО "Осколнефтемаш", ООО "Сервисная Компания Борец", ООО "ТК Борец", ООО "ЦБПО ПРЭПУ", ТОО "Борец Казахстан". Они расположены в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане.
"Контроль над ГК "Борец" установлен подданным Великобритании Шабадом М.Б., гражданином Швеции Штульбергом Г.И. и гражданином Израиля Невзлиным Л.Б. (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Ходорковского М.Б. (оба признаны иноагентами – ред.), заочно осужденный 01.08.2008 Московским городским судом к пожизненному лишению свободы за организацию убийств)", - отмечается в иске.
По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования".
А после начала СВО Шабад, Штульберг и Невзлин приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний.
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"Создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту Российской Федерации, подданный Великобритании Шабад, гражданин Швеции Штульберг и гражданин Израиля Невзлин обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции", - отмечается в иске.
Как следует из документа, все трое "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".
В итоге, согласно иску, Генеральная прокуратура потребовала применить последствия недействительности ничтожных сделок и "взыскать в доход государства 99,99004% долей ООО "Производственная Компания "Борец"), принадлежащих Международной компании ООО "Салтекор Инвестментс"; 0,00996% долей ООО "Производственная Компания "Борец".
Иск направлен в Арбитражный суд Калининградской области.
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ВеликобританияШвецияИзраильФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЮКОСМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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