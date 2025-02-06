https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html

Автоюрист рассказал о подводных камнях регистрации автомобиля онлайн

Как поставить машину на учет в ГИБДД 2025 регистрация через Госуслуги онлайн

Автоюрист рассказал о подводных камнях регистрации автомобиля онлайн

Регистрация автомобиля - процедура не бесплатная, но она позволяет водителю эксплуатировать авто на законных основаниях и избежать многих проблем. О том, как... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:45:00+03:00

2025-02-06T19:45:00+03:00

2025-02-06T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Регистрация автомобиля - процедура не бесплатная, но она позволяет водителю эксплуатировать авто на законных основаниях и избежать многих проблем. О том, как поставить на учет легковую машину в ГИБДД онлайн через "Госуслуги" в 2025 году, в какие сроки после покупки это нужно сделать и какую госпошлину заплатить, а также как зарегистрировать новое или подержанное ТС, — в материале РИА Новости.Регистрация автомобиляПроцедура регистрации машины сразу после приобретения регламентирована правилами, утвержденными постановлением правительства от 21.12.2019. В них, в частности, сказано:Зарегистрировать автомобиль необходимо один раз в том случае, если у него не меняется владелец.Зачем ставить машину на учетЕзда без регистрационного документа является нарушением закона. Согласно Правилам государственной регистрации транспортного средства машина подлежит обязательной постановке на учет в ГИБДД. Процедура предусматривает присвоение автомобилю новых регистрационных знаков. Такое требование распространяется как на недавно вышедшие с заводского конвейера машины, так и на транспорт с пробегом.Регистрироваться в обязательном порядке должны все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более четырех киловатт или рабочим объемом более 50 см3, а также чья скорость может превышать 50 км/ч. Кроме этого, необходимо оформлять прицепы и автотранспорт, которые временно привезены в Россию из других стран на срок более одного года.Помимо прочего, регистрация защищает новых владельцев — автоинспекция проверяет, не числится ли машина в угоне, соответствует ли нормам безопасности, в каком техническом состоянии находится и так далее. Поэтому, как утверждают эксперты, постановка на учет должна быть в интересах самого собственника.Какие транспортные средства нужно регистрироватьПо закону необходимо регистрировать:Подготовка к регистрации автомобиляПрежде чем оформлять документы для постановки транспорта на учет, стоит выполнить предварительную подготовку автомобиля:- если возраст автомобиля составляет более четырех лет, перед регистрацией нужно пройти техосмотр, по результатам которого выдается диагностическая карта. Этот документ необходим россиянам для регистрации ТС с 2022 года. Осмотр проводится уполномоченным лицом на специальной площадке. В диагностической карте содержится заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.Владельцам автомобилей, у которых есть на руках данный действующий документ, повторно проходить техосмотр не нужно;Только после всех этих манипуляций можно подавать заявление на регистрацию автомобиля. На учет машину могут ставить владельцы, которые достигли 16 лет."Собственник может заниматься постановкой на учет лично. Также регистрационные действия может осуществить иное лицо, уполномоченное нотариально заверенной доверенностью", — объясняет Григорий Колпаков, руководитель компании "Автоюрист № 1" (Краснодар).“Автомобили, выпущенные в обращение на территории РФ после 01.11.2020, в том числе изготовленные в государствах - членах ЕАЭС, регистрируются в РФ только при наличии электронных ПТС”, — говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Как поставить машину на учетСуществует несколько способов зарегистрировать автомобиль, гражданин вправе выбрать наиболее удобный. Все действия в рамках процедуры стоит выполнять в определенной последовательности, а также помнить о важных нюансах.Куда обращаться"Поставить машину на учет можно несколькими способами. Помимо традиционного посещения подразделения ГИБДД, один из вариантов — воспользоваться порталом "Госуслуги" (однако посетить Госавтоинспекцию все равно придется)", — уточняет Григорий Колпаков.ГИБДДЕсли гражданину удобно пройти регистрацию лично, он может выбрать подходящее для него отделение ГИБДД, записаться на прием, прийти с пакетом необходимых документов и оплаченной госпошлиной.ГосуслугиПри оформлении транспорта через "Госуслуги" владелец сам выбирает место, время и дату получения услуги.Для того чтобы заполнить заявление онлайн, необходимо авторизоваться на сайте и найти услугу "Регистрация транспортного средства". Есть два варианта: электронный или личное посещение. В первом случае потребуется заполнить заявление по форме, состоящей из 13 пунктов, выбрать подходящие параметры для записи (место подачи и получения документов, время, дата), во втором — только запись, а само заявление придется заполнять от руки в ГИБДД.Обычно в течение 30 минут после оформления заявления становится доступной возможность оплаты госпошлины. Погасить сумму можно прямо там же, в своем личном кабинете, с помощью банковской карты.После одобрения запроса и оплаты госпошлины остается дождаться выбранного дня и прийти в ГИБДД с собранным пакетом документов. Так как услуга предоставлялась онлайн, помимо стандартного списка, с собой также необходимо взять распечатанное заявление с "Госуслуг". После проверки достоверности представленных сведений приходит уведомление в личный кабинет и владелец может забрать новое свидетельство в том же отделении ГИБДД.МФЦЕще один вариант — подать заявление на регистрацию авто через один из многофункциональных центров, в которых данная функция доступна. Здесь же можно оплатить госпошлину.ДилерС 1 января 2020 года официальные дилеры получили статус специализированных организаций, которые имеют право регистрировать транспорт. Если автомобиль приобретен в автосалоне, предоставляющем такую услугу, автовладельцу не нужно посещать ГИБДД. Эту информацию необходимо уточнить при покупке машины.Необходимые документыДля постановки ТС на учет потребуются:“Также предоставляется диагностическая карта, срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек (в случае постановки на государственный учет автомобиля, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, или же при совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления)”, — говорит Оксана Васильева.Оплата госпошлиныГоспошлина за регистрацию машины зависит от того, оформляет ли владелец новый госномер или новое ПТС. Обычно необходимо оплатить услугу в размере 500 рублей, в то время как за получение нового госномера — 2000 рублей, ПТС — 800 рублей. В сумму госпошлины может входить редактирование данных, поэтому конкретную величину можно узнать непосредственно во время подачи заявления или на сайтах государственных организаций, самостоятельно проделав расчет.Найти реквизиты для оплаты госпошлины и другую информацию, связанную с оплатой, можно на сайте МВД, ГИБДД или сайте "Госуслуги".Существует несколько способов оплаты госпошлины:Срок постановки на учетАвтомобиль должен быть зарегистрирован в течение десяти дней с момента покупки. В это время штраф не взимается, можно легально ездить по дорогам. Но в Москве не рекомендуется оставлять такие авто на парковках, так как в городе с 2017 года по решению антитеррористической комиссии машины, владельцев которых было невозможно идентифицировать, признали потенциально опасными и начали увозить на специальные стоянки.По прошествии срока штраф за отсутствие документа — от 1500 до 2000 рублей. Вождение без регистрации наказывается штрафом в размере 500-800 рублей. За повторное нарушение — 5000 рублей или лишение права управления ТС на срок от одного до трех месяцев.Особенности регистрации разных категорий транспортных средствВ зависимости от типа регистрируемого автомобиля детали процедуры могут меняться.Новый автомобильЗарегистрировать новый автомобиль можно как при личном визите в выбранное отделение ГИБДД, так и в режиме онлайн (в этом случае на “Госуслугах” нужно выбрать функцию “Постановка на учет и выдача документов”), а в некоторых случаях — непосредственно в автосалоне при покупке.Подержанный автомобильДля автомобилей, которые перешли от прежнего владельца к новому, действуют те же сроки и правила регистрации. Заявление на регистрацию должен подать новый владелец ТС. При регистрации через “Госуслуги” необходимо выбрать раздел “Изменение регистрационных данных” и “Изменение данных собственника транспортного средства”.Ввезенный из-за границыПорядок регистрации в этом случае практически аналогичен процедуре, которая действует для новых автомобилей.Если необходимые для регистрации документы составлены на иностранном языке, их нужно перевести на русский язык и заверить нотариально.Номер регистрации автомобиляВ процессе регистрации автомобиля ему присваивается государственный регистрационный номер. Он представляет собой уникальную комбинацию цифр и букв, в том числе — цифровой код региона, в котором машина поставлена на учет.Заранее зарезервировать за гражданином конкретную комбинацию для госномера по закону нельзя.Отказ в постановке на учет"Нередко водителю запрещают все регистрационные действия с автомобилем. Чаще всего это может быть вызвано неуплатой налоговых сборов или штрафов ГИБДД, а также долгами конкретного лица перед коммунальными службами и банками. В таком случае запрет на регистрацию накладывает суд. Это же вправе сделать и сами сотрудники ГИБДД", — отметил эксперт.Кроме того, сотрудники полиции могут отказать в постановке на учет в случае, если выявлено внесение изменений в конструкцию ТС без проверки соблюдения требований безопасности.Таким же правом могут воспользоваться и таможенные органы, если найдут нарушения в правилах ввоза транспортного средства или указание недостоверной информации.Часто владельцам отказывают в постановке на учет в ГИБДД из-за того, что представленная на осмотр машина имеет неисправности, перечисленные в ПДД РФ, при которых использование автомобиля запрещено (например, поврежденная тормозная система, лобовое стекло с дефектами или стертые протекторы на резине).Проблемы при постановке на учетВо время регистрации владелец автомобиля может столкнуться с несколькими трудностями:Неполный пакет документов, что потребует повторного оформления и присутствия.Документы не до конца заполнены. Бывают случаи, когда новый владелец забывает вписать себя в паспорт ТС или поставить подпись, а найти бывшего владельца становится проблематично.Ограничения ГИБДД (например, старые неоплаченные штрафы), что служит причиной для отказа в постановке на учет."Криминальный" автомобиль — транспорт числится в угоне, у него перебиты номера. Зачастую при таких обстоятельствах машину не только не ставят на учет, но и изымают до выяснения всей ситуации.Поэтому перед покупкой и регистрацией рекомендуют проверять автомобиль по базам — например, с помощью специализированных сервисов и сайта ГИБДД.Советы экспертов“В регистрации авто могут отказать, если маркировка ТС подверглась подделке, сокрытию, изменению или уничтожению; машина снята с учета после утилизации; регистрационные данные или конструкция не соответствуют сведениям, указанным в документах; автомобиль находится в розыске; не уплачена госпошлина за регистрацию ТС; не представлены необходимые документы и т.д, — говорит Оксана Васильева. — Помните, что начиная со дня регистрации автомобиля вы, как его собственник, становитесь плательщиком транспортного налога. Всегда проверяйте наличие запретов и ограничений на регистрационные действия это можно сделать на сайте Госавтоинспекции”.“Обратите внимание, что управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, является административным правонарушением и влечет ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 800 руб. Повторное совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев”, — говорит Евгений Бобровский, юрист ООО “Мариокс центр”. С 1 июля 2024 года в России начали продавать новые страховые сертификаты. Теперь “Зеленую карту” заменила “Синяя карта”. Это аналоги ОСАГО, действующие за пределами Российской Федерации, позволяющие в случае ДТП получить страховое возмещение по законодательству страны, в которой оно произошло. Условия оформления остались прежними, стоимость также не изменится до середины июля. Владельцам “Зеленой карты” менять ее на полис нового образца не нужно, он будет действовать до окончания срока.Оформить “Синюю карту” можно только на те транспортные средства, которые зарегистрированы на территории РФ, действовать она будет пока только в Республике Беларусь, для въезда в которую является обязательным полисом страхования ТС.Изменения в 2025 годуС 1 марта 2025 года при регистрации транспортного средства не нужно будет предъявлять полис ОСАГО, кроме того, прекратить учет авто можно будет сразу после его продажи, не дожидаясь десятидневного срока (если договор купли-продажи был заключен через портал госуслуг, заверен у нотариуса или если смена собственника произошла по судебному решению). Если ТС имеет документы, выданные до 1993 года, его будет необходимо предъявить на осмотр, в том случае, если нужно восстановить утраченные документы или оформить ПТС). Собственникам, которые ввезли автомобиль из-за границы для личного использования, необходимо наличие уплаченного утильсбора. В ГИБДД без него могут отказать в постановке на учет.

https://ria.ru/20240610/avto-1951916616.html

https://ria.ru/20240521/import-1947320789.html

https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20240208/avtonomera-1926055743.html

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общество, авто, осаго, россия