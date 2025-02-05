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От Украины останутся только кости, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.02.2025
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11:55 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997468751.html
От Украины останутся только кости, пишет Bloomberg
От Украины останутся только кости, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.02.2025
От Украины останутся только кости, пишет Bloomberg
От Украины останутся "только кости", если другие союзники пойдут по примеру США и решат "монетизировать" свою поддержку Киева, пишет колумнист агентства... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:55:00+03:00
2025-02-05T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. От Украины останутся "только кости", если другие союзники пойдут по примеру США и решат "монетизировать" свою поддержку Киева, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Если США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, то почему бы не сделать этого десяткам других стран, которые помогали? И если это произойдет, от страны не останется ничего, кроме костей", - пишет колумнист. При этом он призвал европейские страны позволить Трампу заключить эту сделку с Киевом и избегать "способствующей расколу" схватки за ресурсы, которые, по его мнению, понадобятся Украине для ее восстановления после завершения конфликта. Автор статьи также заявил, что пока не ясно, сколько ресурсов Украина сможет предоставить США по завершении конфликта, в частности потому, что ряд месторождений находятся на территориях, перешедших под контроль РФ, или в районе линий боевого соприкосновения. Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь, ранее сокрушалось, что львиная доля осталась в Донбассе. Агентство также привело данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70% запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области. Владимир Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт - геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997444251.html
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997427948.html
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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, нато, forbes, в мире
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мария Захарова, НАТО, Forbes, В мире
От Украины останутся только кости, пишет Bloomberg

Bloomberg: от Украины останутся кости, если другие союзники потребуют ее ресурсы

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. От Украины останутся "только кости", если другие союзники пойдут по примеру США и решат "монетизировать" свою поддержку Киева, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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"Если США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, то почему бы не сделать этого десяткам других стран, которые помогали? И если это произойдет, от страны не останется ничего, кроме костей", - пишет колумнист.
При этом он призвал европейские страны позволить Трампу заключить эту сделку с Киевом и избегать "способствующей расколу" схватки за ресурсы, которые, по его мнению, понадобятся Украине для ее восстановления после завершения конфликта.
Автор статьи также заявил, что пока не ясно, сколько ресурсов Украина сможет предоставить США по завершении конфликта, в частности потому, что ряд месторождений находятся на территориях, перешедших под контроль РФ, или в районе линий боевого соприкосновения.
Украинское агентство УНИАН, реагируя на слова Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь, ранее сокрушалось, что львиная доля осталась в Донбассе. Агентство также привело данные журнала Forbes от 2023 года, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточняется, что 70% запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области.
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Владимир Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт - геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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