https://ria.ru/20250205/uchenye-1997460232.html

Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год

Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 05.02.2025

Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год

Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, сообщил помощник главы... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:19:00+03:00

2025-02-05T11:19:00+03:00

2025-02-05T12:44:00+03:00

наука

россия

москва

андрей фурсенко

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко. "Завтра, 6 февраля в преддверии Дня науки", - сказал Фурсенко на пресс-конференции в Москве.Премии удостоены Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.Премией отмечена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.Лауреатом стала и Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.​

https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, андрей фурсенко, владимир путин