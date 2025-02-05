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Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 05.02.2025
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Наука
 
11:19 05.02.2025 (обновлено: 12:44 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/uchenye-1997460232.html
Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год
Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год - РИА Новости, 05.02.2025
Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, сообщил помощник главы... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:19:00+03:00
2025-02-05T12:44:00+03:00
наука
россия
москва
андрей фурсенко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко. "Завтра, 6 февраля в преддверии Дня науки", - сказал Фурсенко на пресс-конференции в Москве.Премии удостоены Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.Премией отмечена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.Лауреатом стала и Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.​
https://ria.ru/20241202/putin-1986984690.html
https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html
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россия, москва, андрей фурсенко, владимир путин
Наука, Россия, Москва, Андрей Фурсенко, Владимир Путин
Путин вручит премии молодым ученым за 2024 год

Путин 6 февраля вручит президентские премии молодым ученым за 2024 год

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения премий . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко.
"Завтра, 6 февраля в преддверии Дня науки", - сказал Фурсенко на пресс-конференции в Москве.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Премии удостоены Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.
Премией отмечена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.
Лауреатом стала и Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.
Премия присуждается c 2008 года молодым ученым и специалистам России за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2019 года составляет 5 миллионов рублей.​
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