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Росавиация: посторонние предметы в самолете AZAL еще не идентифицированы
Росавиация: посторонние предметы в самолете AZAL еще не идентифицированы - РИА Новости, 05.02.2025
Росавиация: посторонние предметы в самолете AZAL еще не идентифицированы
Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, еще не идентифицированы, сообщается в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:14:00+03:00
2025-02-05T13:14:00+03:00
2025-02-05T13:23:00+03:00
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крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Предварительный отчет по крушению борта AZAL подтверждает, что повреждения, полученные в результате внешнего воздействия, еще не идентифицированы, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Министерство транспорта Казахстана опубликовало во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета авиакомпании AZAL под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."При этом в отчете не отражено, что казахская сторона индентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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астана, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, казахстан, актау, баку, крушение рейса баку — грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Астана, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Казахстан, Актау, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Росавиация: посторонние предметы в самолете AZAL еще не идентифицированы
Росавиация: отчет Астаны не идентифицировал посторонние предметы в самолете AZAL