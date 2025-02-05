https://ria.ru/20250205/peterburg-1997495465.html

В Петербурге на школьного тренера завели второе дело о развратных действиях

В Петербурге на школьного тренера завели второе дело о развратных действиях - РИА Новости, 05.02.2025

В Петербурге на школьного тренера завели второе дело о развратных действиях

Школьный тренер, задержанный по подозрению в развратных действиях в отношении шестиклассника, мог предпринять их в отношении еще одного ребенка, против мужчины... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:30:00+03:00

2025-02-05T13:30:00+03:00

2025-02-05T13:30:00+03:00

происшествия

россия

красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Школьный тренер, задержанный по подозрению в развратных действиях в отношении шестиклассника, мог предпринять их в отношении еще одного ребенка, против мужчины возбуждено второе уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство информировало, что в понедельник задержан тренер по плаванию и футболу одной из школ Красносельского района Петербурга. Мужчина подозревается в развратных действиях в отношении 12-летнего мальчика, имевших место в сентябре 2024 года в салоне автомобиля на Таллинском шоссе в Ленинградской области. Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). "В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские предварительно установили, что в августе... 2024 года в детском лагере в Выборгском районе Ленобласти подозреваемый совершил аналогичные противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика. По материалам работы полиции следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ", – говорится в сообщении. Как отмечается, подозреваемый заключен под стражу.

https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html

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красносельский район

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происшествия, россия, красносельский район, санкт-петербург