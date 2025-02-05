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СМИ: в России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медвузов
СМИ: в России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медвузов - РИА Новости, 05.02.2025
СМИ: в России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медвузов
Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:19:00+03:00
2025-02-05T07:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, пишет "Коммерсантъ".По данным газеты, ведомство подготовило поправку к закону "Об образовании".Согласно этой инициативе, по окончании обучения выпускникам предстоит два или три года проработать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС."Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение", — говорится в публикации.При этом, по данным издания, также планируется внести изменения в систему штрафов для обучающихся на целевом направлении.Предполагается, что сумма возмещения средств увеличится вдвое, если целевик не выполнит свои обязательства по договору.
https://ria.ru/20250109/stress-1992873022.html
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общество, россия, образование, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, кем стать, сн_образование
Общество, Россия, Образование, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Социальный навигатор, Кем стать, СН_Образование
СМИ: в России хотят ввести обязательную отработку для выпускников медвузов
"Ъ": Минздрав планирует ввести обязательную отработку для выпускников медвузов