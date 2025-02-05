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Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые - РИА Новости, 05.02.2025
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Наука
 
08:00 05.02.2025 (обновлено: 10:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html
Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые
Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые - РИА Новости, 05.02.2025
Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые
Данные о высоком содержании бензапирена в грунте с берегов Анапы могут быть искажены из-за особенностей взятия и анализа проб, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:00:00+03:00
2025-02-05T10:51:00+03:00
наука
анапа
краснодарский край
московский физико-технический институт
всероссийское общество охраны природы
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994930437_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_dbd19485be56dfac44a43452e7a341ce.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Данные о высоком содержании бензапирена в грунте с берегов Анапы могут быть искажены из-за особенностей взятия и анализа проб, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они подчеркивают важность квалифицированного мониторинга состояния грунта и прибрежных вод и прямо сейчас внедряют новейшие методы их очистки от загрязнений мазутом.Ранее в СМИ сообщалось, что ученые Национального института природных исследований (НИПИ) совместно со специалистами из Всероссийского общества охраны природы провели анализ проб грунта с берегов Анапы, очищенного от мазута. Результаты исследований показали, что содержание бензапирена – одного из самых опасных канцерогенов – превышает предельно допустимую норму в 22,5 раза.Чтобы говорить о реальном превышении содержания бензапирена, необходимо понять, где и как отбирались пробы и как проводился анализ, считает доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии Кубанского государственного университета Азамат Темердашев.&quot;Если, к примеру, пробы отбирали при помощи лопаты, которой недавно перекидывали загрязненный мазутом песок, и помещали их не в очень чистую посуду, то их могли случайно загрязнить. Кроме того, помимо бензапирена мазут содержит очень много других, менее опасных тяжелых углеводородов. Но при использовании методов, которые не учитывают их влияние, сигнал тяжелых углеводородов будет накладываться на сигнал бензапирена и суммарно давать завышенные, ложные значения&quot;, – рассказал он.Ученый отметил, что на сегодняшний день немногие лаборатории могут выполнить анализ двумя, тремя или четырьмя методами, чтобы убедиться в том, что результат достоверный. А единственным методом анализа получить достоверный результат не получится."Хотелось бы призвать экспертное сообщество быть очень внимательными, осторожными и сдержанными в научной оценке различных последствий катастрофы", – подчеркнул Темердашев.Оценкой экологического состояния пострадавших участков прибрежной зоны Крыма и Краснодарского края занимаются сотрудники лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ). Они начали мониторинговые исследования в прибрежной зоне, чтобы получить данные по содержанию нефтяных углеводородов в воде и донных отложениях. Также в планах ученых исследование количества нефтеокисляющих микроорганизмов для оценки потенциала морской среды к самоочищению."С момента аварии в Керченском проливе мы уже провели три многодневные экспедиции, во время которых отбирали пробы морской воды и прибрежных наносов для определения концентраций нефтепродуктов и микробиологического анализа. Мы продолжим мониторинг при повышении температуры морской воды. Наши исследования помогут определить количественный уровень загрязнения прибрежной зоны и оценить последствия этого крупного разлива", – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.По его словам, полученные данные позволят биологам оценить возможные изменения в составе или в количестве отдельных сообществ морских организмов."Наша исследовательская работа очень важна для понимания процессов, проходящих в морских экосистемах при интенсивном "залповом" загрязнении, для оценки долговременных последствий и наиболее уязвимых звеньев в прибрежной зоне и на побережье, а также для разработки долгосрочных программ и мероприятий по реабилитации и санации морских экосистем", – подчеркнул он.Российские ученые активно включились не только в мониторинг, но и в ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском заливе. Так, сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали два вида специальных веществ для ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, которые могут помочь экологам справиться с ЧС на территории Краснодарского края и Крыма, сообщила начальник отдела переработки металлоносных полезных ископаемых МФТИ, доктор химических наук Татьяна Марютина."Созданный на базе МФТИ многофункциональный препарат "FORMULA" расщепляет нефть и убирает нефтяное загрязнение с поверхности. А вещество-собиратель "CAPSULA" помогает как локализовать разливы нефти в морской акватории, так и ликвидировать их на суше путем отмывки загрязненной поверхности. Это вещество практически мгновенно стягивает разлитую нефть, тем самым сокращая площадь поверхности разлива и увеличивая его толщину, что позволяет потом достаточно легко собирать загрязнение", – рассказала она.Запатентованный учеными год назад состав собирателя "CAPSULA" в лабораторных условиях показал свою высокую эффективность для отмыва поверхности скальных пород, гальки и песка с последующим смывом нефтяного загрязнения морской водой, пояснила Марютина. При этом новая технология позволяет чистить скалы, которые, в отличие от песка, нельзя вывезти с загрязненного места. Препарат может производиться из сырьевых компонентов, доступных в России."С моей точки зрения, эта технология может быть очень эффективна. Для воздействия нужно нанести препарат на загрязненную поверхность, оставить ее примерно на полчаса, а потом смыть морской водой. Лабораторные испытания показали, что новая технологии успешно работает в диапазоне температур от 10 до 30°С. Более того, собиратель может работать даже в арктических условиях", – отметила она.В ближайшее время ученые планируют провести опытно-промышленные испытания разработки в сотрудничестве с оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае. Они ожидают, что новые технологии начнут использоваться для ликвидации разлива мазута уже весной.
https://ria.ru/20250204/mazut-1997331761.html
https://ria.ru/20250201/anapa-1996821423.html
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анапа, краснодарский край, московский физико-технический институт, всероссийское общество охраны природы, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество
Наука, Анапа, Краснодарский край, Московский физико-технический институт, Всероссийское общество охраны природы, Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Общество

Разлив мазута в Анапе. Какие решения предлагают российские ученые

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Данные о высоком содержании бензапирена в грунте с берегов Анапы могут быть искажены из-за особенностей взятия и анализа проб, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они подчеркивают важность квалифицированного мониторинга состояния грунта и прибрежных вод и прямо сейчас внедряют новейшие методы их очистки от загрязнений мазутом.
Ранее в СМИ сообщалось, что ученые Национального института природных исследований (НИПИ) совместно со специалистами из Всероссийского общества охраны природы провели анализ проб грунта с берегов Анапы, очищенного от мазута. Результаты исследований показали, что содержание бензапирена – одного из самых опасных канцерогенов – превышает предельно допустимую норму в 22,5 раза.
Сотрудники МЧС убирают мазут после столкновения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
Вчера, 15:36
Чтобы говорить о реальном превышении содержания бензапирена, необходимо понять, где и как отбирались пробы и как проводился анализ, считает доктор химических наук, профессор кафедры аналитической химии Кубанского государственного университета Азамат Темердашев.
«

"Если, к примеру, пробы отбирали при помощи лопаты, которой недавно перекидывали загрязненный мазутом песок, и помещали их не в очень чистую посуду, то их могли случайно загрязнить. Кроме того, помимо бензапирена мазут содержит очень много других, менее опасных тяжелых углеводородов. Но при использовании методов, которые не учитывают их влияние, сигнал тяжелых углеводородов будет накладываться на сигнал бензапирена и суммарно давать завышенные, ложные значения", – рассказал он.

Ученый отметил, что на сегодняшний день немногие лаборатории могут выполнить анализ двумя, тремя или четырьмя методами, чтобы убедиться в том, что результат достоверный. А единственным методом анализа получить достоверный результат не получится.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
"Хотелось бы призвать экспертное сообщество быть очень внимательными, осторожными и сдержанными в научной оценке различных последствий катастрофы", – подчеркнул Темердашев.
Оценкой экологического состояния пострадавших участков прибрежной зоны Крыма и Краснодарского края занимаются сотрудники лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ). Они начали мониторинговые исследования в прибрежной зоне, чтобы получить данные по содержанию нефтяных углеводородов в воде и донных отложениях. Также в планах ученых исследование количества нефтеокисляющих микроорганизмов для оценки потенциала морской среды к самоочищению.
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Дайверы не обнаружили мазут на морском дне в Анапе
1 февраля, 18:59
"С момента аварии в Керченском проливе мы уже провели три многодневные экспедиции, во время которых отбирали пробы морской воды и прибрежных наносов для определения концентраций нефтепродуктов и микробиологического анализа. Мы продолжим мониторинг при повышении температуры морской воды. Наши исследования помогут определить количественный уровень загрязнения прибрежной зоны и оценить последствия этого крупного разлива", – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.
По его словам, полученные данные позволят биологам оценить возможные изменения в составе или в количестве отдельных сообществ морских организмов.
«
"Наша исследовательская работа очень важна для понимания процессов, проходящих в морских экосистемах при интенсивном "залповом" загрязнении, для оценки долговременных последствий и наиболее уязвимых звеньев в прибрежной зоне и на побережье, а также для разработки долгосрочных программ и мероприятий по реабилитации и санации морских экосистем", – подчеркнул он.
Российские ученые активно включились не только в мониторинг, но и в ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском заливе. Так, сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разработали два вида специальных веществ для ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, которые могут помочь экологам справиться с ЧС на территории Краснодарского края и Крыма, сообщила начальник отдела переработки металлоносных полезных ископаемых МФТИ, доктор химических наук Татьяна Марютина.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов
26 января, 10:19
«
"Созданный на базе МФТИ многофункциональный препарат "FORMULA" расщепляет нефть и убирает нефтяное загрязнение с поверхности. А вещество-собиратель "CAPSULA" помогает как локализовать разливы нефти в морской акватории, так и ликвидировать их на суше путем отмывки загрязненной поверхности. Это вещество практически мгновенно стягивает разлитую нефть, тем самым сокращая площадь поверхности разлива и увеличивая его толщину, что позволяет потом достаточно легко собирать загрязнение", – рассказала она.
Запатентованный учеными год назад состав собирателя "CAPSULA" в лабораторных условиях показал свою высокую эффективность для отмыва поверхности скальных пород, гальки и песка с последующим смывом нефтяного загрязнения морской водой, пояснила Марютина. При этом новая технология позволяет чистить скалы, которые, в отличие от песка, нельзя вывезти с загрязненного места. Препарат может производиться из сырьевых компонентов, доступных в России.
Проект по очистке Черного моря от мазута - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута
24 января, 15:02
"С моей точки зрения, эта технология может быть очень эффективна. Для воздействия нужно нанести препарат на загрязненную поверхность, оставить ее примерно на полчаса, а потом смыть морской водой. Лабораторные испытания показали, что новая технологии успешно работает в диапазоне температур от 10 до 30°С. Более того, собиратель может работать даже в арктических условиях", – отметила она.
В ближайшее время ученые планируют провести опытно-промышленные испытания разработки в сотрудничестве с оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае. Они ожидают, что новые технологии начнут использоваться для ликвидации разлива мазута уже весной.
 
НаукаАнапаКраснодарский крайМосковский физико-технический институтВсероссийское общество охраны природыРоссийская академия наукКрушение двух танкеров в Керченском проливеОбщество
 
 
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