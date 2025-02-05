https://ria.ru/20250205/dagestan-1997410391.html

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест - РИА Новости, 05.02.2025

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:37:00+03:00

2025-02-05T02:37:00+03:00

2025-02-05T02:37:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 5 фев - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, на два месяца продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева. Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ). В декабре ему продлили арест до 5 февраля. "Советский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 апреля 2025 года включительно", – сообщила Мамаева. По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров, по данным следствия, совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. В Дербенте и Махачкале 23 июня прошлого года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман. После терактов президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что он освобожден от должности. В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена подозревается в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом, она под домашним арестом, сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.

https://ria.ru/20241122/dagestan-1985290594.html

https://ria.ru/20241207/arest-1987854088.html

https://ria.ru/20241112/deputat-1983246842.html

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Дарья Буймова

происшествия, справки, россия, махачкала, сергокалинский район, сергей меликов, единая россия