https://ria.ru/20250205/azal-1997529207.html

Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу

Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу - РИА Новости, 05.02.2025

Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу

Работа комиссии по крушению самолета AZAL будет продолжена, выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:08:00+03:00

2025-02-05T15:08:00+03:00

2025-02-05T15:09:00+03:00

баку

грозный

актау

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работа комиссии по крушению самолета AZAL будет продолжена, выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Работа комиссии будет продолжена, и выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250205/azal-1997514051.html

баку

грозный

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

баку, грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия