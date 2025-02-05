https://ria.ru/20250205/azal-1997529207.html
Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу
Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу - РИА Новости, 05.02.2025
Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу
Работа комиссии по крушению самолета AZAL будет продолжена, выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:08:00+03:00
2025-02-05T15:08:00+03:00
2025-02-05T15:09:00+03:00
баку
грозный
актау
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работа комиссии по крушению самолета AZAL будет продолжена, выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Работа комиссии будет продолжена, и выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250205/azal-1997514051.html
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баку, грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, происшествия
Баку, Грозный, Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу
Росавиация: комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу