https://ria.ru/20250204/utrish-1997332394.html

В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами

В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 04.02.2025

В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами

Мониторинг дна и акватории Черного моря в районе заказника "Большой Утриш" и прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" не выявил загрязнения... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:40:00+03:00

2025-02-04T15:40:00+03:00

2025-02-04T18:52:00+03:00

происшествия

черное море

краснодарский край

севастополь

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 4 фев - РИА Новости. Мониторинг дна и акватории Черного моря в районе заказника "Большой Утриш" и прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" не выявил загрязнения нефтепродуктами, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Кадры обследования дна Черного моря в районе прибрежного комплекса "Анапское взморье" и заказника "Большой Утриш"… Загрязнений нефтепродуктами морского дна и акватории Черного моря на этих участках не обнаружили. Такие обследования на разных участках прибрежной акватории проводят регулярно, когда позволяют погодные условия – дно осматривают водолазы, также используют подводные дроны", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь обследования составляет 4,5 тысяч квадратных метров, на удалении до 200 метров от берега. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html

черное море

краснодарский край

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черное море, краснодарский край, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе