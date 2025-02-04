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В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 04.02.2025
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15:40 04.02.2025 (обновлено: 18:52 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/utrish-1997332394.html
В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами
В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами - РИА Новости, 04.02.2025
В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами
Мониторинг дна и акватории Черного моря в районе заказника "Большой Утриш" и прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" не выявил загрязнения... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:40:00+03:00
2025-02-04T18:52:00+03:00
происшествия
черное море
краснодарский край
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 4 фев - РИА Новости. Мониторинг дна и акватории Черного моря в районе заказника "Большой Утриш" и прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" не выявил загрязнения нефтепродуктами, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Кадры обследования дна Черного моря в районе прибрежного комплекса "Анапское взморье" и заказника "Большой Утриш"… Загрязнений нефтепродуктами морского дна и акватории Черного моря на этих участках не обнаружили. Такие обследования на разных участках прибрежной акватории проводят регулярно, когда позволяют погодные условия – дно осматривают водолазы, также используют подводные дроны", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая площадь обследования составляет 4,5 тысяч квадратных метров, на удалении до 200 метров от берега. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html
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происшествия, черное море, краснодарский край, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Краснодарский край, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В районе заказника "Большой Утриш" не нашли загрязнения нефтепродуктами

Мониторинг не выявил загрязнения мазутом моря в районе заказника Большой Утриш

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramОбследование дна Черного моря в районе заказника "Большой Утриш"
Обследование дна Черного моря в районе заказника Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Обследование дна Черного моря в районе заказника "Большой Утриш"
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КРАСНОДАР, 4 фев - РИА Новости. Мониторинг дна и акватории Черного моря в районе заказника "Большой Утриш" и прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" не выявил загрязнения нефтепродуктами, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Кадры обследования дна Черного моря в районе прибрежного комплекса "Анапское взморье" и заказника "Большой Утриш"… Загрязнений нефтепродуктами морского дна и акватории Черного моря на этих участках не обнаружили. Такие обследования на разных участках прибрежной акватории проводят регулярно, когда позволяют погодные условия – дно осматривают водолазы, также используют подводные дроны", - говорится в сообщении.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов
26 января, 10:19
Уточняется, что общая площадь обследования составляет 4,5 тысяч квадратных метров, на удалении до 200 метров от берега.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияЧерное мореКраснодарский крайСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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