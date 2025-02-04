Столтенберг прокомментировал введение пошлин на норвежские товары
Столтенберг: Норвегия сделает все, чтобы помешать введению пошлин на товары
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новый глава минфина Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что Осло сделает всё, чтобы помешать введению пошлин на норвежские товары и будет тесно сотрудничать с Евросоюзом, если они всё-таки будут введены.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
"Норвегия сделает всё, что она может, чтобы помешать введению торговых ограничений на норвежские товары... Если это (введение пошлин - ред.) произойдёт, мы должны тесно сотрудничать с теми, кто находится к нам ближе всего, по крайней мере, с ЕС", - заявил Столтенберг на пресс-конференции после назначения на пост минфина Норвегии. Трансляция пресс-конференции велась норвежской газетой VG.
Кроме того, он добавил, что верит в диалог и возможность сотрудничества с Вашингтоном и считает важным уделять время общению с администрацией США.
Во вторник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил состав нового кабмина страны после распада коалиции, Столтенберг стал главой министерства финансов.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.