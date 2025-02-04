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Регистратор полетных данных самолета AZAL находился в рабочем состоянии
Регистратор полетных данных самолета AZAL находился в рабочем состоянии - РИА Новости, 04.02.2025
Регистратор полетных данных самолета AZAL находился в рабочем состоянии
Регистратор полетных данных потерпевшего крушения под Актау самолета Azerbaijan Airlines находился в поврежденном, но рабочем состоянии, говорится в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:09:00+03:00
2025-02-04T19:09:00+03:00
2025-02-04T19:19:00+03:00
актау
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Регистратор полетных данных потерпевшего крушения под Актау самолета Azerbaijan Airlines находился в поврежденном, но рабочем состоянии, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана."Регистратор полетных данных, расположенный в передней части, находился в поврежденном, но рабочем состоянии и данные были извлечены без замечаний", - говорится в отчете.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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актау, в мире, казахстан, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, В мире, Казахстан, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Регистратор полетных данных самолета AZAL находился в рабочем состоянии
Регистратор полетных данных самолета AZAL был поврежден, но работал