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Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве - РИА Новости, 04.02.2025
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18:52 04.02.2025 (обновлено: 19:55 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/samolet-1997377315.html
Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве
Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве - РИА Новости, 04.02.2025
Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве
Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, говорится в предварительном отчёте о расследовании РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:52:00+03:00
2025-02-04T19:55:00+03:00
казахстан
актау
в мире
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, говорится в предварительном отчёте о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."Э (экипаж - ред.): ...Был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила", - говорится в предварительном отчёте со ссылкой на данные самописцев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997372669.html
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казахстан, актау, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Казахстан, Актау, В мире, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве

Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве в задней части

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, говорится в предварительном отчёте о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.
Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.
"Э (экипаж - ред.): ...Был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила", - говорится в предварительном отчёте со ссылкой на данные самописцев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Вчера, 18:30
 
КазахстанАктауВ миреБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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