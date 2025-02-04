https://ria.ru/20250204/samolet-1997377315.html

Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве

Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве - РИА Новости, 04.02.2025

Экипаж разбившегося в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве

Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, говорится в предварительном отчёте о расследовании РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:52:00+03:00

2025-02-04T18:52:00+03:00

2025-02-04T19:55:00+03:00

казахстан

актау

в мире

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, говорится в предварительном отчёте о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."Э (экипаж - ред.): ...Был удар сильный, задние кресла там, говорит, взорвались, бортпроводница доложила", - говорится в предварительном отчёте со ссылкой на данные самописцев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997372669.html

казахстан

актау

баку

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казахстан, актау, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный