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В Дагестане кот, живший на могиле хозяина шесть лет, тяжело заболел - РИА Новости, 04.02.2025
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15:13 04.02.2025 (обновлено: 16:34 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/kot-1997325927.html
В Дагестане кот, живший на могиле хозяина шесть лет, тяжело заболел
В Дагестане кот, живший на могиле хозяина шесть лет, тяжело заболел - РИА Новости, 04.02.2025
В Дагестане кот, живший на могиле хозяина шесть лет, тяжело заболел
Кот из Махачкалы, который больше шести лет жил на могиле своего хозяина, сейчас тяжело болен и находится в ветеринарной клинике, рассказала РИА Новости волонтер РИА Новости, 04.02.2025
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2025-02-04T16:34:00+03:00
общество
махачкала
санкт-петербург
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. Кот из Махачкалы, который больше шести лет жил на могиле своего хозяина, сейчас тяжело болен и находится в ветеринарной клинике, рассказала РИА Новости волонтер Хадижат. "В 2018 году мне сказали, что кот, у которого умер хозяин, лежит на его могиле. Это был ноябрь, шел дождь, темнело. Мы живем рядом с кладбищем, я туда побежала. Смотрю, он лежит в холоде на могиле, мерзнет, в клубочек собрался, мокрый от дождя. Я в тот вечер забрала его к себе, утром он снова ушел на свое место", — рассказала Хадижат. По словам волонтера, она каждый вечер забирала рыжего домой, чтобы он хотя бы ночевал в тепле, а по утрам он снова убегал на кладбище. С тех пор кот все время жил там. Сейчас уже пожилой кот, которого местные жители назвали Хатико, тяжело заболел и находится в одной из ветклиник Махачкалы. Хадижат, у которой есть и другие кошки, отмечает, что ей тяжело самой ухаживать за Хатико, поэтому на днях его отправят на лечение в Санкт-Петербург. "Он очень тяжело болен, я не в силах заняться им, его нужно постоянно держать на спецкормах. У него ФИП (инфекционный перитонит. — Прим. ред.) — это очень серьезная болезнь, которая три месяца лечится, — у него пневмония, отек легких, печень в плохом состоянии, почечная недостаточность. Я не смогу им заняться. И это большие расходы", — сказала собеседница агентства.
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Кот Хатико из Махачкалы на могиле своего хозяина
В Махачкале кот больше шести лет жил на могиле своего хозяина, рассказали РИА Новости местные волонтеры. Впервые про этого кота в столице Дагестана узнали еще в 2018-м: рыжего каждый вечер забирали домой, чтобы он ночевал в тепле, но утром он снова убегал на кладбище. Сейчас уже пожилой кот заболел, его отправили в ветклинику Махачкалы, а дальше волонтеры планируют отвезти его на лечение в Петербург.
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общество, махачкала, санкт-петербург, республика дагестан
Общество, Махачкала, Санкт-Петербург, Республика Дагестан
В Дагестане кот, живший на могиле хозяина шесть лет, тяжело заболел

Кот из Махачкалы, живший на могиле хозяина шесть лет, тяжело заболел

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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. Кот из Махачкалы, который больше шести лет жил на могиле своего хозяина, сейчас тяжело болен и находится в ветеринарной клинике, рассказала РИА Новости волонтер Хадижат.
"В 2018 году мне сказали, что кот, у которого умер хозяин, лежит на его могиле. Это был ноябрь, шел дождь, темнело. Мы живем рядом с кладбищем, я туда побежала. Смотрю, он лежит в холоде на могиле, мерзнет, в клубочек собрался, мокрый от дождя. Я в тот вечер забрала его к себе, утром он снова ушел на свое место", — рассказала Хадижат.
По словам волонтера, она каждый вечер забирала рыжего домой, чтобы он хотя бы ночевал в тепле, а по утрам он снова убегал на кладбище. С тех пор кот все время жил там.
Сейчас уже пожилой кот, которого местные жители назвали Хатико, тяжело заболел и находится в одной из ветклиник Махачкалы. Хадижат, у которой есть и другие кошки, отмечает, что ей тяжело самой ухаживать за Хатико, поэтому на днях его отправят на лечение в Санкт-Петербург.
"Он очень тяжело болен, я не в силах заняться им, его нужно постоянно держать на спецкормах. У него ФИП (инфекционный перитонит. — Прим. ред.) — это очень серьезная болезнь, которая три месяца лечится, — у него пневмония, отек легких, печень в плохом состоянии, почечная недостаточность. Я не смогу им заняться. И это большие расходы", — сказала собеседница агентства.
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