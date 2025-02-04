https://ria.ru/20250204/azal-1997379609.html
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL - РИА Новости, 04.02.2025
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL
Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:04:00+03:00
2025-02-04T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау."Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Отмечается, что для определения характера, происхождения повреждений борта AZAL будут проведены соответствующие исследования и экспертизы.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/azal-1997376794.html
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Казахстан, В мире, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный, Грозный, Азербайджан, Происшествия, Актау
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы внешних повреждений борта AZAL