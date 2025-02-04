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В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL - РИА Новости, 04.02.2025
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19:04 04.02.2025 (обновлено: 19:12 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/azal-1997379609.html
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL - РИА Новости, 04.02.2025
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL
Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:04:00+03:00
2025-02-04T19:12:00+03:00
казахстан
в мире
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крушение рейса баку — грозный
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происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау."Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Отмечается, что для определения характера, происхождения повреждений борта AZAL будут проведены соответствующие исследования и экспертизы.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/azal-1997376794.html
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казахстан, в мире, баку, крушение рейса баку — грозный, грозный, азербайджан, происшествия, актау
Казахстан, В мире, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный, Грозный, Азербайджан, Происшествия, Актау
В Казахстане проведут дополнительные экспертизы повреждений борта AZAL

В Казахстане проведут дополнительные экспертизы внешних повреждений борта AZAL

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы в Актау
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© МЧС Республики Казахстан
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На месте авиакатастрофы в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.
Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау.
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL
Вчера, 18:50
"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.
Отмечается, что для определения характера, происхождения повреждений борта AZAL будут проведены соответствующие исследования и экспертизы.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
Вчера, 18:58
 
КазахстанВ миреБакуКрушение рейса Баку — ГрозныйГрозныйАзербайджанПроисшествияАктау
 
 
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