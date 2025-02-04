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В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами - РИА Новости, 04.02.2025
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18:55 04.02.2025 (обновлено: 20:13 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/azal-1997377646.html
В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами
В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами - РИА Новости, 04.02.2025
В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами
Гидравлика и электропроводка потерпевшего крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:55:00+03:00
2025-02-04T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гидравлика и электропроводка потерпевшего крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за внешних объектов, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."Ниже показаны фотографии и график, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем 1, 2 и 3 до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты ВС. Далее показаны фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора (триммера по тангажу) до столкновения с земной поверхностью", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Кроме того, описывается фиксация фактов снижения до нуля давления в третьей гидросистеме судна и отказа системы триммирования по тангажу, после чего началась разгерметизация кабины. Сразу же после этого давление в первой гидросистеме судна также упало до нуля, а во второй значительно снизилось.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/samolet-1997380585.html
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актау, казахстан, в мире, азербайджан, баку, крушение рейса баку — грозный, россия, происшествия
Актау, Казахстан, В мире, Азербайджан, Баку, Крушение рейса Баку — Грозный, Россия, Происшествия
В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами

Гидравлика и электропроводка упавшего борта AZAL были повреждены извне

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гидравлика и электропроводка потерпевшего крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за внешних объектов, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.
Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ.
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"Ниже показаны фотографии и график, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем 1, 2 и 3 до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты ВС. Далее показаны фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора (триммера по тангажу) до столкновения с земной поверхностью", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.
Кроме того, описывается фиксация фактов снижения до нуля давления в третьей гидросистеме судна и отказа системы триммирования по тангажу, после чего началась разгерметизация кабины. Сразу же после этого давление в первой гидросистеме судна также упало до нуля, а во второй значительно снизилось.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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