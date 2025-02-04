https://ria.ru/20250204/azal-1997377646.html

В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами

В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами - РИА Новости, 04.02.2025

В Казахстане сообщили о повреждениях упавшего борта AZAL внешними объектами

Гидравлика и электропроводка потерпевшего крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:55:00+03:00

2025-02-04T18:55:00+03:00

2025-02-04T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Гидравлика и электропроводка потерпевшего крушение под Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) были повреждены до столкновения с землей, вероятно, из-за внешних объектов, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчёт по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Информация из отчёта может уточняться и дополняться, окончательный отчёт будет подготовлен после завершения работ."Ниже показаны фотографии и график, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем 1, 2 и 3 до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты ВС. Далее показаны фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора (триммера по тангажу) до столкновения с земной поверхностью", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Кроме того, описывается фиксация фактов снижения до нуля давления в третьей гидросистеме судна и отказа системы триммирования по тангажу, после чего началась разгерметизация кабины. Сразу же после этого давление в первой гидросистеме судна также упало до нуля, а во второй значительно снизилось.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/samolet-1997380585.html

https://ria.ru/20250204/azal-1997376794.html

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