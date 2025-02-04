https://ria.ru/20250204/azal-1997376794.html
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL - РИА Новости, 04.02.2025
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:50:00+03:00
2025-02-04T18:50:00+03:00
2025-02-04T19:16:00+03:00
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АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами."Представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена", - говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Далее публикуются подробные переговоры экипажа и наземных служб. В 5.20 утра звучит сообщение "Самолёт теряет управление".Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997376609.html
https://ria.ru/20250204/azal-1997376121.html
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казахстан, в мире, россия, азербайджан, баку, грозный, происшествия, крушение рейса баку — грозный
Казахстан, В мире, Россия, Азербайджан, Баку, Грозный, Происшествия, Крушение рейса Баку — Грозный
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL
Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров AZAL с наземными службами