https://ria.ru/20250204/azal-1997376794.html

Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL - РИА Новости, 04.02.2025

Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа борта AZAL

Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами. РИА Новости, 04.02.2025

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2025-02-04T18:50:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал фрагменты переговоров экипажа потерпевшего крушение борта AZAL с наземными службами."Представлены фрагменты из выписки разных временных интервалов радиообмена", - говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Далее публикуются подробные переговоры экипажа и наземных служб. В 5.20 утра звучит сообщение "Самолёт теряет управление".Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997376609.html

https://ria.ru/20250204/azal-1997376121.html

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