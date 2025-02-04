https://ria.ru/20250204/azal-1997376121.html

Диспетчеры упоминали план "Ковер" в Грозном перед крушением борта AZAL

Диспетчеры упоминали план "Ковер" в Грозном перед крушением борта AZAL - РИА Новости, 04.02.2025

Диспетчеры упоминали план "Ковер" в Грозном перед крушением борта AZAL

Диспетчеры перед крушением самолета AZAL в Актау говорили между собой о введении плана "Ковер" в Грозном, говорится в предварительном отчете о расследовании... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:47:00+03:00

2025-02-04T18:47:00+03:00

2025-02-04T20:05:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

баку

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Диспетчеры перед крушением самолета AZAL в Актау говорили между собой о введении плана "Ковер" в Грозном, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. Информация из отчета может уточняться и дополняться, окончательный отчет будет подготовлен после завершения работ."ДВЗ (диспетчер по взаимодействию) Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону): 15 минут Грозный "Ковер" радиусом 50", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса со ссылкой на данные самописцев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997378114.html

https://ria.ru/20250204/azal-1997376794.html

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