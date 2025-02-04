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Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета - РИА Новости, 04.02.2025
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18:58 04.02.2025 (обновлено: 19:11 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/aktau-1997378114.html
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета - РИА Новости, 04.02.2025
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
Разбившийся под Актау самолет Azerbaijan Airlines перед крушением хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты, говорится в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:58:00+03:00
2025-02-04T19:11:00+03:00
актау
казахстан
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баку
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Разбившийся под Актау самолет Azerbaijan Airlines перед крушением хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана."Ориентировочно в 11.21 стали наблюдать самолёт, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение)", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html
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актау, казахстан, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку
Актау, Казахстан, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Баку
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета

Перед крушением в Актау самолет хаотично менял высоту

© AP Photo / Azamat SarsenbayevМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Разбившийся под Актау самолет Azerbaijan Airlines перед крушением хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.
"Ориентировочно в 11.21 стали наблюдать самолёт, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение)", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау
Вчера, 10:11
 
АктауКазахстанВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Баку
 
 
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