https://ria.ru/20250204/aktau-1997378114.html
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета - РИА Новости, 04.02.2025
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
Разбившийся под Актау самолет Azerbaijan Airlines перед крушением хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты, говорится в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:58:00+03:00
2025-02-04T18:58:00+03:00
2025-02-04T19:11:00+03:00
актау
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Разбившийся под Актау самолет Azerbaijan Airlines перед крушением хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана."Ориентировочно в 11.21 стали наблюдать самолёт, хаотично меняющий траекторию полета (резкий набор/снижение)", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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актау, казахстан, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку
Актау, Казахстан, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Баку
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял траекторию полета
Перед крушением в Актау самолет хаотично менял высоту