https://ria.ru/20250204/aktau-1997377855.html
Комиссия продолжает расследовать повреждения самолета, разбившегося в Актау
Комиссия продолжает расследовать повреждения самолета, разбившегося в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
Комиссия продолжает расследовать повреждения самолета, разбившегося в Актау
Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:57:00+03:00
2025-02-04T18:57:00+03:00
2025-02-04T19:16:00+03:00
актау
казахстан
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баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Комиссия по расследованию продолжает детально обследовать повреждения конструкций самолета AZAL, разбившегося в Актау, говорится в предварительном отчете о расследовании причин крушения, опубликованном минтрансом Казахстана.Минтранс Казахстана опубликовал во вторник предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау."Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций воздушного судна", - говорится в предварительном отчете казахстанского минтранса.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html
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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, В мире, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Комиссия продолжает расследовать повреждения самолета, разбившегося в Актау
Комиссия продолжает расследовать повреждения самолета AZAL, разбившегося в Актау